Liên quan chuyên án triệt phá đường dây cung cấp thực phẩm “bẩn”, kém chất lượng vào các trường học, ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ”.

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Thành (SN 1976), chủ hộ kinh doanh thực phẩm Nguyễn Văn Thành, trú tại xã Vô Tranh; Nguyễn Thị Tâm (SN 1981), trú tại xã Nam Hòa, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Hòa; Trần Thị Hằng (SN 1982), trú tại phường Linh Sơn, kế toán Trường Mầm non Nam Hòa.

3 bị can trong đường dây cung cấp thực phẩm “bẩn” vào trường học tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế, hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành được cấp giấy chứng nhận đăng ký với ngành nghề chính là mua bán thực phẩm tươi sống và thực phẩm chín. Trong các năm học từ 2022 đến 2026, cơ sở này đã ký hợp đồng cung cấp thực phẩm và suất ăn cho nhiều trường học trên địa bàn huyện Đồng Hỷ (cũ).

Đáng chú ý, tại Trường Mầm non Nam Hòa, để được lựa chọn cung cấp thực phẩm và suất ăn trong năm học 2024–2025, Nguyễn Văn Thành đã thỏa thuận chi cho Nguyễn Thị Tâm và Trần Thị Hằng khoản tiền tương đương 6% tổng giá trị hàng hóa nhà trường mua mỗi tháng. Việc chi trả diễn ra từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2026.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Nguyễn Văn Thành về tội “đưa hối lộ”; đồng thời khởi tố Nguyễn Thị Tâm và Trần Thị Hằng về tội “nhận hối lộ”. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật và tài sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật để phục vụ điều tra mở rộng.

Trước đó, ngày 25/3, phụ huynh Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) phản ánh việc nhà trường sử dụng thịt lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh. Kết quả xét nghiệm xác định mẫu thịt dương tính với vi-rút dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn E.coli. Nguồn thực phẩm được xác định do hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành cung cấp.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá chuyên án, làm rõ đường dây cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng vào trường học.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên mở rộng điều tra.