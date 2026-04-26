Ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Như Hảo (SN 1999) và chồng là Nguyễn Trọng Anh (SN 1995, cùng ngụ phường Thới An, TPHCM) để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Vợ chồng Trần Thị Như Hảo - Nguyễn Trọng Anh khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) Công an TP phát hiện đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giảm cân nhãn hiệu Emo’s có dấu hiệu bất thường. Đường dây này do vợ chồng Hảo - Anh điều hành thông qua pháp nhân Công ty TNHH Nông Sản Mai Xuân Thành.

Ngày 30/3, lực lượng Phòng CSKT đồng loạt kiểm tra trụ sở công ty tại xã Bình Mỹ (TPHCM) và các đầu mối tiêu thụ tại xã Bà Điểm, TPHCM và tỉnh Quảng Ngãi.

Cận cảnh dây chuyền sản xuất thực phẩm chức năng giảm cân chứa chất cấm. Ảnh: CA

Tại hiện trường, công an thu giữ lượng tang vật gồm: hơn 5.200 gói bột thực phẩm chức năng nhãn hiệu Emo’s (gồm các loại: sữa tách béo, trà cam, cà phê, trà chanh, trà dâu, trà đào hòa tan); 639kg bột nguyên liệu các loại; 8 thiết bị máy móc sản xuất hiện đại; gần 33.000 bao bì, vỏ hộp nhựa in nhãn hiệu Emo’s.

Quá trình điều tra xác định, cặp vợ chồng này tổ chức sản xuất từ năm 2018. Dù quảng cáo là thực phẩm giảm cân nhưng thực tế các sản phẩm này không có tác dụng như kỳ vọng. Để đánh lừa người tiêu dùng, các đối tượng đã pha trộn chất Sibutramine vào nguyên liệu.

Được biết, Sibutramine là chất có tác dụng gây ức chế cảm giác thèm ăn nhưng đi kèm nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như gây đau tim, loạn nhịp tim, tăng huyết áp... và đã bị cấm sử dụng trong thực phẩm.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã đầu tư máy móc, nhân công sản xuất bài bản để đưa hàng ra thị trường suốt nhiều năm qua. Ước tính từ năm 2018 đến nay, số thực phẩm chức năng chứa chất cấm mà vợ chồng Hảo - Anh bán ra thị trường lên đến hàng chục tỷ đồng.

Chỉ tính riêng trong tháng 2 và tháng 3/2026, các đối tượng đã tiêu thụ lượng sản phẩm trị giá hơn 3,4 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.