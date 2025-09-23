Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một đôi nam nữ say rượu gây rối trên đường phố Kota, bang Rajasthan (Ấn Độ), khiến dư luận chú ý. Trong clip, cả hai trèo hẳn lên nóc xe Jeep của cảnh sát, ôm nhau giữa đám đông và lớn tiếng chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo truyền thông Ấn Độ, vụ việc xảy ra gần rạp Sarovar Talkies, thuộc khu vực quản lý của đồn cảnh sát Rampura. Khi đang tuần tra đêm, cảnh sát phát hiện đôi nam nữ đi lang thang trên đường. Thấy lực lượng chức năng, họ bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị giữ lại. Thay vì hợp tác, cả hai bất ngờ leo lên nóc xe cảnh sát và la hét trong khoảng 10 phút, gây mất trật tự công cộng.

Trong video, cô gái vừa khóc vừa cầu xin thả bạn trai, trong khi thanh niên ôm chặt cô rồi ngã lăn xuống mui xe. Người dân xung quanh đã hỗ trợ kéo cô gái xuống, sau đó cảnh sát khống chế được nam thanh niên và đưa cả hai về trụ sở.

Điều tra ban đầu cho thấy nam thanh niên 22 tuổi, sống tại khu vực Nanta, đã dụ dỗ cô gái vị thành niên bỏ nhà đi cùng. Gia đình cô gái trước đó đã trình báo mất tích tại đồn cảnh sát Nanta. Hiện người này bị khởi tố với các tội danh: gây rối trên xe cảnh sát, lăng mạ lực lượng chức năng và dụ dỗ trẻ vị thành niên bỏ nhà.

