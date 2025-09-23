Xem video:

Sự việc xảy ra tại Sonbhadra, gần trạm thu phí Lohdi. Trong ít nhất 4 đoạn clip lan truyền, có thể thấy những chiếc xe tải chở khoáng sản chạy chậm trên đường, trong khi lực lượng liên ngành gồm cảnh sát và cán bộ ngành khai thác mỏ tiến hành kiểm tra.

Ban đầu, cảnh sát ra hiệu dừng xe nhưng tài xế không chấp hành. Một số cảnh sát sau đó đã nhặt đá ven đường và ném vào cabin, thùng xe, khiến tiếng va chạm vang lên rõ ràng trong clip. Một số xe còn bị vỡ kính.

Ba cảnh sát ném đá vào xe tải đang chạy. Ảnh: Cartoq

Hành động này nhanh chóng khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng việc ném đá để buộc phương tiện dừng lại là hành vi vi phạm pháp luật, nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt có thể gây tai nạn cho xe máy hoặc các phương tiện nhỏ di chuyển gần đó.

Trong khi đó, giới chức cho rằng các xe tải có dấu hiệu chở quá tải, thậm chí cơi nới thùng xe, hành vi vốn phổ biến trong ngành khai thác khoáng sản và bị cấm theo luật. Tuy nhiên, việc xử lý sai cách của cảnh sát đã đẩy sự việc đi xa.

Trước phản ứng dữ dội trên mạng xã hội, chính quyền đã lập tức vào cuộc. Ba cảnh sát cấp hàm hạ sĩ bị đình chỉ công tác, còn Trưởng đồn Robertsganj bị điều chuyển.

Ảnh: Cartoq

Ngoài ra, ông Yogesh Shukla, cán bộ ngành mỏ cũng nộp đơn tố cáo, cho rằng tài xế xe tải đã cố tình lao xe vào tổ công tác. Cảnh sát đã khởi tố vụ việc và đang tiến hành điều tra.

Theo Cartoq

