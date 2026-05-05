Cợt nhả album mới của đàn em

Rapper Dế Choắt vừa livestream (phát trực tiếp) nghe và nhận xét về album mới Mắt nhắm mắt mở của đàn em - rapper HIEUTHUHAI.

Anh phát ngẫu nhiên bài Đâu cần gì hơn. Ban đầu, nam rapper vẫn giữ thái độ trung dung nhưng dần tỏ ra khó chịu.

Trước hơn 9.000 người xem trực tuyến, Dế Choắt văng tục, liên tục nhận xét về bài hát: "Lại tưởng đâu tài sản quyết định một con người", "Ngại nữa, muốn rap gang mà lại ngại", "Đây là chưa biết cách xử lý giọng"...

Anh cũng thị phạm về cách xử lý giọng hát để người xem nhận ra sự khác biệt.

"Trong album này, tôi nghe được 1 bài và bài đó không có gì quá nổi bật. Vì vậy, tôi cho 1 sao an ủi. Nhắn em Hiếu, lần sau rap, em nhớ chỉnh lại giọng một chút, bớt hát lại, họa may anh mới cho thêm sao", nam rapper kết luận.

Phòng livestream bùng nổ, đỉnh điểm gần 10.000 người xem trực tuyến, lọt top livestream thịnh hành của nền tảng.

Sau buổi này, nhiều clip cắt ra từ livestream được phát tán, lan truyền mạnh trên các nền tảng mạng xã hội, gây tranh cãi dữ dội.

Khi buổi livestream gây chú ý, Dế Choắt quay thêm clip nhại giọng HIEUTHUHAI

Rapper Dế Choắt bị chỉ trích thái độ. Thay vì góp ý cho HIEUTHUHAI một cách tích cực, có tính xây dựng về chuyên môn nghề nghiệp, anh lại văng tục, mỉa mai đàn em. Hầu hết nhận xét đều mang thái độ chế giễu, châm biếm.

Khi buổi livestream nói trên gây chú ý, Dế Choắt quay thêm clip nhại giọng HIEUTHUHAI. Clip này cũng đang được chia sẻ mạnh trên các nền tảng mạng xã hội và thu hút tranh cãi.

Việc Dế Choắt lôi HIEUTHUHAI vào một vụ ồn ào không gây ngạc nhiên vì anh đã từng làm nhiều điều tương tự trong quá khứ.

Từ quán quân tới "Nam Em làng rap"

Từ rapper underground, Dế Choắt được công chúng biết đến khi đăng quang quán quân Rap Việt mùa 1.

Thời gian đầu, anh từng có những bước đi tương đối rõ ràng. Nam rapper liên tục ra mắt sản phẩm được đầu tư chỉn chu nhằm thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc. Dù vậy, loạt sản phẩm này đều không tạo ra hiệu ứng gì. Sau một thời gian, anh công bố đổi nghệ danh thành DC.

Tháng 4/2023, Dế Choắt bất ngờ đăng đàn thách thức giới rapper thi đấu vần, ám chỉ nhiều rapper mải mê xây dựng hình ảnh mà quên mất yếu tố cốt lõi của rap.

Khi loạt rapper như ICD, RichChoi, Godthic, 71T… đáp trả, anh lại im lặng, xóa/ẩn các bài viết liên quan rồi khóa trang cá nhân.

Dế Choắt tiếp tục khuấy động làng rap bằng bài tố tổ đội cũ G5R dùng bài có anh góp giọng mà không xin phép. Anh bị rapper Jombie tố ngược vô ơn, nhờ viết lời hộ rồi lật mặt.

Những lần gây tranh cãi, Dế Choắt đều bị chỉ trích tới mức phải khóa bình luận.

Điều đáng nói, suốt thời gian gây ồn ào, Dế Choắt vẫn phát hành các sản phẩm âm nhạc. Việc tạo scandal không giúp anh được đại chúng quan tâm, trái lại các sản phẩm còn bị rap fan quay lưng.

Rapper Dế Choắt nhiều lần "khuấy đảo" làng rap. Ảnh: Tư liệu

Anh nhiều lần đăng các chia sẻ về việc đang đối mặt các vấn đề tâm lý. Trong một dòng trạng thái, anh viết: "Tôi bây giờ là tội đồ, bị anh em xã hội ruồng bỏ, sự nghiệp tiêu tan, phải tự đi một mình. Tôi đang ở dưới đáy sự nghiệp, kệ tôi. Mọi người vui lòng chưa".

Tháng 8/2025, sau thời gian im hơi lặng tiếng, Dế Choắt xóa sạch bài viết trên mạng xã hội và thông báo về việc sẽ đi con đường riêng, không "tranh giành, khẳng định bản thân, nhận lời khen chê hay sự tung hô nữa".

Một tháng sau, chỉ trong 10 ngày, Dế Choắt phát hành 11 bài rap diss (rap chiến) công kích hàng loạt đồng nghiệp như: Đen Vâu, Binz, Karik, Big Daddy, B Ray, Double 2T, Hustlang Robber, JustaTee, Seachains, Minh Lai, ICD, Phúc Du, Obito, Touliver, Rhymastic, Ricky Star, Blacka, MC ILL...

Bài có những câu như "rap không cần mày từ thiện, đừng có diễn như Đen Vâu", "rap đâu có màu mè màu hồng màu tím như chàng Binz", "rap không phải cà hẩy cà hẩy, rap đâu phải HieuThuHai"…

Đáng chú ý, Karik, Big Daddy và B Ray đều là HLV Rap Việt và thời điểm đó đang thi Anh trai say Hi. Trong các bài rap diss, Dế Choắt chủ yếu miệt thị ngoại hình, phong cách các tiền bối này.

Dế Choắt là ai sau những ồn ào?

Với chùm bài diss, Dế Choắt được một bộ phận rap fan công nhận về phong độ sau thời gian dài bị chê "xuống nghề".

Đổi lại, đại chúng cho rằng rapper này công kích đồng nghiệp, đặc biệt là các rapper ngôi sao trong thời điểm chương trình Anh trai say Hi đang hot, là động thái có chủ đích, cụ thể là gây ồn ào hâm nóng tên tuổi bản thân.

Việc Dế Choắt sẵn sàng gây hấn với cả làng rap còn bị cho là "ăn vạ" bởi nhiều rapper bị anh réo tên không hề có mâu thuẫn trước đó.

Khi nhiều rapper thành công, có được danh tiếng, tiền bạc (như HIEUTHUHAI) hoặc được công nhận về trình độ, tài năng (như B Ray, MC ILL, Rhymastic), Dế Choắt không có cả hai. Ảnh: Tư liệu

Điều nực cười, Dế Choắt công kích các rapper thi Anh trai say Hi, các rapper "giải trí" của mainstream nhằm tỏ rõ thái độ đối với những biểu hiện mà anh cho là không phải rap nhưng chính anh từng thi Rap Việt, đăng quang và nổi tiếng.

Rap vốn có 2 thị trường rạch ròi gồm mainstream - nơi kiếm tiền, kiếm tiếng bằng cách thương mại hóa bản thân; còn underground là địa hạt cho những ai muốn thỏa mãn đam mê sáng tạo nghệ thuật.

Sau khi chủ động chọn phát triển tại thị trường mainstream nhưng không đạt được thành tựu, Dế Choắt quay sang chỉ trích những hình mẫu thành công mà mình từng cố gắng hướng tới nên bị khán giả mỉa mai: "Ăn không được nho thì nói nho còn chua".

Dư luận đặt ra câu hỏi liệu sau HIEUTHUHAI, Dế Choắt sẽ công kích ai và có tiếp tục gây được sự chú ý như vụ việc lần này?

Nhìn từ lịch sử showbiz Việt, việc nhắc tên đồng nghiệp để tạo scandal là chiêu trò cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời. Ca sĩ Long Nhật, người đẹp Nam Em, người đẹp Quế Vân... đều dùng cách thức này và thành công duy trì sự chú ý từ công chúng.

Tuy nhiên, đây cũng là con dao hai lưỡi. Việc hạ bệ đồng nghiệp để đánh bóng tên tuổi bản thân có thể giúp mang lại sự chú ý ở chừng mực nhất định nhưng đồng thời triệt tiêu tư cách nghệ sĩ của người đó.

Quan trọng không kém, cách thức này có giới hạn sử dụng. Suốt thời gian qua, Dế Choắt vẫn livestream và "đá đểu" không ít đồng nghiệp nhưng chẳng ai quan tâm cho đến khi anh giễu cợt HIEUTHUHAI - sao trẻ nổi bật nhất hiện tại.

Với tất cả ồn ào mình tạo ra, liệu Dế Choắt còn có thể là một nghệ sĩ với đam mê âm nhạc thuần thành như anh từng nói? Chỉ biết rằng, từ góc nhìn đại chúng, scandal rõ ràng đang lớn và đậm nét hơn hẳn chân dung âm nhạc của Dế Choắt hiện tại.

Ái My