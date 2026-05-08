Kể từ khi ngồi ghế thuyền trưởng MU ở phần còn lại mùa giải, Carrick giúp Quỷ đỏ thắng 10/14 trận tại Ngoại hạng Anh.

Đội bóng thành Manchester đã chính thức giành quyền tham dự Champions League và nhiều khả năng kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 Premier League.

Michael Carrick mong muốn làm HLV trưởng dài hạn của MU - Ảnh: Alamy

Đến hiện tại, Carrick vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí HLV trưởng lâu dài của MU. CLB dự kiến sẽ đưa ra quyết định sau trận đấu cuối cùng mùa giải.

Nhà cầm quân 44 tuổi chia sẻ: "Sự rõ ràng rất quan trọng. Chúng tôi cần kết thúc mùa bóng một cách mạnh mẽ, đặt mình vào vị thế tốt để nhìn về phía trước.

Với tình hình công việc hiện tại và những gì sẽ diễn ra trong tương lai, tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để công bố.

Chuyện HLV trưởng chính thức là ai sẽ được bàn tán liên tục. Bởi vậy, tôi hiểu câu hỏi của các phóng viên và thời điểm họ đặt câu hỏi.

Như đã nói từ đầu, tôi vẫn bình tĩnh. Mọi chuyện sẽ được giải quyết vào lúc thích hợp. Việc đó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi nên cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra."

Bản thân Michael Carrick tiết lộ, ông đã tham gia vào các cuộc thảo luận tuyển mộ cầu thủ, cũng như giữ chân tài năng trẻ Kobbie Mainoo.

Một số thành viên Quỷ đỏ cũng bày tỏ hy vọng, Carrick sẽ tiếp tục dẫn dắt MU sau mùa bóng 2025/26.