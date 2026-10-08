Chuối sáp là loại quả đặc biệt bởi dù chín vàng, phần thịt vẫn khá cứng, vị chát nhẹ và không ngọt đậm. Chỉ khi luộc, quả mới trở nên mềm dẻo, bùi và ngọt thanh.

Tôi thấy mọi người nói ăn chuối sáp tốt cho tim mạch, giảm cân. Chuyên gia tư vấn loại chuối này có tác dụng như vậy không? Vì sao phải luộc mới ăn được? (Võ Thị Duyên - TPHCM).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - nguyên giảng viên khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TPHCM tư vấn:

Chuối sáp được xem là đặc sản nổi tiếng của Bến Tre, hiện được trồng ở một số địa phương khác. Loại chuối này có thể chế biến thành nhiều món như luộc, hấp, nướng, chiên.

Điểm khác biệt của chuối này là hàm lượng tinh bột và tanin cao nên phải luộc mới ăn được. Nhiệt làm tinh bột hồ hóa, giúp thịt chuối mềm, dẻo và dễ ăn hơn. Vị chát cũng giảm trong khi vị ngọt và mùi thơm tự nhiên rõ hơn. Sau khi chế biến, chuối có kết cấu bùi, mịn, hơi dẻo đúng như tên gọi “chuối sáp”.

Hỗ trợ tiêu hóa

Theo dữ liệu phân tích trên 13 giống chuối Việt Nam, 100g thịt chuối sáp tươi cung cấp khoảng 152-167 kcal, 2,28-2,64g chất xơ và 35,49-39,73g carbohydrate.

Chuối sáp nghệ phải luộc chín trước khi ăn. Ảnh: Linh Nhi.

Trong đó, chất xơ đóng vai trò quan trọng đối với hệ tiêu hóa, hỗ trợ nhu động ruột và có thể trở thành nguồn thức ăn cho hệ vi khuẩn có lợi ở đại tràng.

Nhờ vậy, đưa chuối sáp vào chế độ ăn với lượng phù hợp có thể góp phần duy trì hoạt động đường ruột và hạn chế táo bón. Tuy nhiên, đây không phải là thực phẩm có tác dụng điều trị các bệnh lý tiêu hóa.

Bổ sung năng lượng

Với hàm lượng carbohydrate tương đối cao, chuối sáp có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể. Chuối sáp luộc hoặc hấp có thể được sử dụng như một món ăn phụ, đặc biệt với người cần bổ sung năng lượng. Tuy nhiên, người đang kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết cần lưu ý khẩu phần bởi chuối chứa lượng carbohydrate đáng kể.

Có lợi cho sức khỏe tim mạch

Chuối nói chung là nguồn cung cấp kali tự nhiên. Đây là khoáng chất cần thiết cho hoạt động của tim, cơ bắp và hệ thần kinh, đồng thời tham gia điều hòa huyết áp thông qua việc cân bằng tác động của natri trong cơ thể.

Vì vậy, một chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây và các thực phẩm cung cấp kali có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Hỗ trợ hoạt động cơ bắp, thần kinh

Kali và magie trong chuối tham gia vào nhiều quá trình sinh lý, trong đó có dẫn truyền thần kinh và hoạt động của cơ.

Đây cũng là lý do chuối thường được lựa chọn trong chế độ ăn của người vận động thể lực. Tuy nhiên, chuột rút có nhiều nguyên nhân, không chỉ do thiếu kali hay magie, vì vậy không thể xem chuối là biện pháp điều trị hoặc phòng ngừa đặc hiệu.

Vitamin B6 trong chuối tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng và hoạt động bình thường của hệ thần kinh.

Chuối sáp dù giàu chất xơ và có nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng vẫn cung cấp năng lượng và carbohydrate, do đó ăn quá nhiều không giúp giảm cân.

Người mắc bệnh thận cần thận trọng với thực phẩm giàu kali; người mắc đái tháo đường cũng nên tính lượng chuối vào tổng khẩu phần carbohydrate trong ngày.

Chuối xanh chứa nhiều chất có lợi nhưng ai nên tránh? Chuối xanh có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon và mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, trong đó có ổn định đường huyết và hỗ trợ sức khỏe đường tiêu hóa.

Lượng đường thực sự trong chuối, bạn có nên ăn mỗi ngày? Chuối có vị ngọt và chứa lượng đường đáng kể khiến nhiều người lo ngại loại quả này không tốt cho sức khỏe, đặc biệt với người đang kiểm soát đường huyết.