Theo kinh nghiệm của các bà nội trợ, mầm đá là loại rau nhanh chín. Vì thế, khi luộc, bạn chú ý chờ đến lúc nước sôi già mới thả rau vào và dùng đũa nhấn cho rau ngập nước.
Kể từ lúc cho rau vào luộc, bạn chờ khoảng 1-2 phút, hoặc đến khi nước sôi lại thì chờ thêm 15-20 giây rồi vớt ra.
Theo kinh nghiệm của những bà nội trợ Hà thành, mầm đá trước khi luộc nên rửa sạch, bổ thành các miếng vừa ăn.
Bạn không nên bổ miếng nhỏ quá, dễ làm rau bị nhũn, vụn khi nấu.
Trong quá trình luộc, bạn nên căn lượng nước sao cho đủ ngập rau, thêm chút muối hạt (cho rau nhanh chín, giữ được màu xanh đẹp mắt) rồi bật bếp đun sôi.
Lúc luộc nên để lửa to và mở vung để rau mầm đá chín đều, giữ được độ giòn ngọt và màu xanh tự nhiên.
Khi rau chín, bạn nhanh chóng vớt ra rổ, để ráo rồi bày lên đĩa. Bạn không nên dùng muôi vớt rau rồi đựng ngay vào bát hoặc đĩa vì nước nóng còn đọng lại có thể làm mầm đá bị mềm nhũn, ngấm nước, ăn không còn ngon.
Mầm đá nên chọn loại còn tươi mới, đợt đầu mùa càng ngon.
Để luộc rau mầm đá giòn ngọt, xanh mướt, bạn cần chờ nước sôi già, thêm chút muối rồi luộc nhanh trong 1-2 phút, sau đó vớt ra ngay và để ráo.
Bạn nên dùng nồi to luộc rau sao cho nước luộc ngập rau và nhớ để lửa lớn, mở vung, tránh luộc kỹ rau sẽ bị nhũn.
Rau mầm đá luộc ngon nhất khi ăn nóng, chấm cùng mắm trứng, xì dầu tỏi ớt hoặc muối vừng.