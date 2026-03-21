Nhắc tới rau mầm đá, nhiều người vẫn ngỡ đây là loại rau chỉ có trong truyện dân gian về Trạng Quỳnh.

Tuy nhiên, trên thực tế, mầm đá là tên thường gọi của một loại rau cải có hình thù khá kỳ lạ, được trồng nhiều ở một số tỉnh như Cao Bằng, Hà Giang… nhưng phổ biến nhất là ở Sa Pa (Lào Cai).

Sở dĩ có tên gọi lạ tai như vậy là bởi loại rau này có phần bẹ to và nhiều mầm non mọc tua tủa xung quanh, gợi liên tưởng đến hình ảnh những hòn đá nằm san sát xếp chồng lên nhau, như đang mọc mầm.

Vài năm trở lại đây, rau mầm đá được nhiều người biết đến hơn, trở thành đặc sản nức tiếng ở Sa Pa. Thậm chí, loại rau này còn được vận chuyển xuống miền xuôi, thu hút nhiều bà nội trợ tìm mua, đem về chế biến thành các món hấp dẫn.

Trong đó, mầm đá luộc là món ăn phổ biến nhất, dễ làm, lại giữ được vị giòn ngọt tự nhiên của rau.

Cách luộc rau mầm đá giòn ngọt

Lưu ý khi luộc rau mầm đá Rau mầm đá luộc bao lâu thì chín? Theo kinh nghiệm của các bà nội trợ, mầm đá là loại rau nhanh chín. Vì thế, khi luộc, bạn chú ý chờ đến lúc nước sôi già mới thả rau vào và dùng đũa nhấn cho rau ngập nước. Kể từ lúc cho rau vào luộc, bạn chờ khoảng 1-2 phút, hoặc đến khi nước sôi lại thì chờ thêm 15-20 giây rồi vớt ra. Rau mầm đá luộc chấm mắm dầm trứng rất ngon. Ảnh: Nhà hàng ẩm thực Mông Sa Pa Cách luộc rau mầm đá giòn ngọt Theo kinh nghiệm của những bà nội trợ Hà thành, mầm đá trước khi luộc nên rửa sạch, bổ thành các miếng vừa ăn. Bạn không nên bổ miếng nhỏ quá, dễ làm rau bị nhũn, vụn khi nấu. Trong quá trình luộc, bạn nên căn lượng nước sao cho đủ ngập rau, thêm chút muối hạt (cho rau nhanh chín, giữ được màu xanh đẹp mắt) rồi bật bếp đun sôi. Lúc luộc nên để lửa to và mở vung để rau mầm đá chín đều, giữ được độ giòn ngọt và màu xanh tự nhiên. Khi rau chín, bạn nhanh chóng vớt ra rổ, để ráo rồi bày lên đĩa. Bạn không nên dùng muôi vớt rau rồi đựng ngay vào bát hoặc đĩa vì nước nóng còn đọng lại có thể làm mầm đá bị mềm nhũn, ngấm nước, ăn không còn ngon. Lưu ý khi luộc rau mầm đá Mầm đá nên chọn loại còn tươi mới, đợt đầu mùa càng ngon. Để luộc rau mầm đá giòn ngọt, xanh mướt, bạn cần chờ nước sôi già, thêm chút muối rồi luộc nhanh trong 1-2 phút, sau đó vớt ra ngay và để ráo. Bạn nên dùng nồi to luộc rau sao cho nước luộc ngập rau và nhớ để lửa lớn, mở vung, tránh luộc kỹ rau sẽ bị nhũn. Rau mầm đá luộc ngon nhất khi ăn nóng, chấm cùng mắm trứng, xì dầu tỏi ớt hoặc muối vừng.