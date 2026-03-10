Kể từ lúc cho rau vào luộc, bạn chờ khoảng 1-2 phút, hoặc đến khi nước sôi lại thì lật rau, đảo chiều cho rau chín đều rồi vớt ra.

Rau muống là loại rau nhanh chín. Vì thế, khi luộc, bạn chú ý chờ đến lúc nước sôi già mới thả rau vào và dùng đũa nhấn chìm sao cho rau ngập nước.

Cách luộc rau muống xanh ngon

Theo kinh nghiệm của những người nội trợ Hà thành, khi nhặt rau chú ý cấu (bấm) trước đốt rau vài phân, nếu cấu vào sau đốt, rau dễ bị đọng nhiều nước trong cuống, lúc luộc dễ làm nhiệt độ sôi giảm khiến rau bị xỉn màu, kém vị.

Sau đó, rửa rau muống nhẹ nhàng (tránh dập nát) vài lần cho sạch, vớt ra để ráo nước.

Khi luộc rau, bạn nên căn lượng nước sao cho đủ ngập rau, thêm chút muối hạt (cho rau nhanh chín, giữ được màu xanh đẹp mắt) rồi bật bếp đun sôi.

Lúc luộc nên để lửa to để rau muống chín đều, giữ được màu xanh tự nhiên.

Luộc lửa to, thêm chút muối vào nước luộc... là những bí quyết giúp luộc rau muống xanh ngon. Ảnh: Song Anh DC

Khi nước sôi bùng lên, bạn chia rau muống thành từng mẻ, lần lượt cho vào nồi rồi lấy đũa nhấn chìm xuống, sau đó lật trở lại cho rau chín đều.

Bạn chú ý không được bỏ rau vào luộc khi nước chưa sôi. Điều này sẽ khiến rau bị thâm đen và mất độ giòn.

Trong lúc luộc, bạn cũng không nên đậy nắp nồi kín sẽ khiến rau bị vàng vì hơi nước không thoát được ra ngoài.

Sau khi luộc, bạn gắp rau ra đĩa và nên vớt từng ít một để rau róc nước. Bạn không nên gắp một lúc, dễ làm rau bị cuộn chùm, rối khi ăn.

Ngoài ra, khi vớt rau, bạn có thể tãi đều trên rổ tre thưa (bên dưới có kê chậu). Cách làm này giúp rau không bị hấp hơi tiếp tục chín gây nhũn, giữ được màu xanh và dinh dưỡng.