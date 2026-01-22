a. Nguyên liệu làm nước chấm gà luộc với sữa đặc
Sữa đặc
Quất: 4 quả
Ớt (xanh hoặc đỏ): 1 quả
Gia vị: Đường, hạt tiêu (hoặc hạt dổi), muối (hoặc bột canh)
b. Cách làm nước chấm gà luộc với sữa đặc
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
Quất rửa sạch, cắt đôi rồi vắt lấy nước cốt để chế biến. Ớt rửa sạch, để ráo nước.
Bước 2: Làm nước chấm
Cho 1 thìa cà phê muối, nửa thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê hạt tiêu vào một cái bát nhỏ. Sau đó, cho ớt quả vào và dùng chày giã nhẹ cho đến khi toàn bộ hỗn hợp trộn lẫn vào nhau rồi cho nước cốt quất vào. Cuối cùng, cho 1 thìa cà phê sữa đặc vào và trộn đều.
Nước chấm gà luộc có thêm nguyên liệu sữa đặc sẽ trở nên đặc sánh hơn, hòa quyện các vị chua cay mặn ngọt.
a. Nguyên liệu làm muối ớt chanh
1 quả chanh
Nửa thìa muối trắng
Nửa thìa đường
1/3 thìa mì chính
1 muỗng canh bột canh
3 lá chanh
1/3 muỗng canh ớt xay
b. Làm muối ớt chanh chấm gà luộc
Bước 1: Chanh rửa sạch, dùng dao bào lớp vỏ bên ngoài rồi băm nhỏ. Lá chanh cũng rửa sạch rồi cắt thành sợi nhỏ.
Bước 2: Cho vỏ chanh băm, nửa thìa muối trắng, 1 muỗng canh bột canh, nửa thìa đường, lá chanh cắt sợi nhỏ, 1/3 muỗng canh ớt xay vào chung một cái bát lớn.
Sau đó, bạn trộn các nguyên liệu, cho thêm nước cốt chanh rồi đảo đều.
Vậy là đã hoàn thành cách làm muối ớt chanh để chấm gà luộc. Công thức này tuy đơn giản nhưng đảm bảo ngon, dễ ăn, giúp món gà luộc thêm hấp dẫn.
a. Nguyên liệu làm nước mắm chấm gà luộc
3 muỗng canh nước mắm
1/2 muỗng cà phê tỏi băm
1/2 muỗng cà phê ớt băm
1 muỗng cà phê nước lọc
1 muỗng cà phê nước cốt chanh
1 muỗng cà phê đường
b. Cách làm nước mắm chua ngọt chấm gà luộc
Bước 1: Cho các nguyên liệu gồm ớt băm, nước lọc, đường, mắm và nước cốt chanh vào chén, khuấy cho tới khi gia vị quyện đều vào nhau.
Bước 2: Thêm tỏi băm đã chuẩn bị vào chén hỗn hợp trên rồi tiếp tục khuấy đều cho đến khi ớt và tỏi nổi lên, tạo hình thức hấp dẫn.
Nếm thử và điều chỉnh liều lượng, mùi vị cho đậm, nhạt theo sở thích. Bạn cũng có thể rắc chút lá chanh thái nhỏ lên trên cho nước mắm thơm hơn.