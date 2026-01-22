1. Cách làm nước chấm gà luộc với sữa đặc a. Nguyên liệu làm nước chấm gà luộc với sữa đặc Sữa đặc Quất: 4 quả Ớt (xanh hoặc đỏ): 1 quả Gia vị: Đường, hạt tiêu (hoặc hạt dổi), muối (hoặc bột canh) b. Cách làm nước chấm gà luộc với sữa đặc Bước 1: Sơ chế nguyên liệu Quất rửa sạch, cắt đôi rồi vắt lấy nước cốt để chế biến. Ớt rửa sạch, để ráo nước. Bước 2: Làm nước chấm Cho 1 thìa cà phê muối, nửa thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê hạt tiêu vào một cái bát nhỏ. Sau đó, cho ớt quả vào và dùng chày giã nhẹ cho đến khi toàn bộ hỗn hợp trộn lẫn vào nhau rồi cho nước cốt quất vào. Cuối cùng, cho 1 thìa cà phê sữa đặc vào và trộn đều. Nước chấm gà luộc có thêm nguyên liệu sữa đặc sẽ trở nên đặc sánh hơn, hòa quyện các vị chua cay mặn ngọt.

2. Cách làm muối ớt chanh chấm gà luộc a. Nguyên liệu làm muối ớt chanh 1 quả chanh Nửa thìa muối trắng Nửa thìa đường 1/3 thìa mì chính 1 muỗng canh bột canh 3 lá chanh 1/3 muỗng canh ớt xay Muối ớt chanh là loại nước chấm quen thuộc nhất thường được sử dụng khi thưởng thức món gà luộc. Ảnh: Bùi Minh Tâm b. Làm muối ớt chanh chấm gà luộc Bước 1: Chanh rửa sạch, dùng dao bào lớp vỏ bên ngoài rồi băm nhỏ. Lá chanh cũng rửa sạch rồi cắt thành sợi nhỏ. Bước 2: Cho vỏ chanh băm, nửa thìa muối trắng, 1 muỗng canh bột canh, nửa thìa đường, lá chanh cắt sợi nhỏ, 1/3 muỗng canh ớt xay vào chung một cái bát lớn. Sau đó, bạn trộn các nguyên liệu, cho thêm nước cốt chanh rồi đảo đều. Vậy là đã hoàn thành cách làm muối ớt chanh để chấm gà luộc. Công thức này tuy đơn giản nhưng đảm bảo ngon, dễ ăn, giúp món gà luộc thêm hấp dẫn.