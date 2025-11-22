Tự làm rau mầm, giá đỗ

Vài tuần nay, khi rau tăng giá, chị Đặng Thảo (phường Thanh Xuân) chủ động làm rau mầm, giá đỗ để bữa ăn gia đình có đủ dinh dưỡng mà lại tiết kiệm chi phí.

Theo chị, đây là giải pháp phù hợp vì rẻ tiền, ít tốn công lại nhanh chóng. Bởi rau mầm, giá đỗ có thể tự ngâm, ủ tại nhà bằng các vật dụng đơn giản như rổ/rá có lót khăn ẩm, hộp sữa, thùng xốp đã qua sử dụng…, chỉ 3-5 ngày là có thể thu hái và chế biến.

“Gia đình tôi rất thích các loại rau ăn lá nhưng đợt này rau khan hiếm, giá tăng cao nên nếu mua ngày 2 bữa như mọi khi thì chỉ riêng tiền rau cũng khá tốn.

Chưa kể, thời điểm rau khan hiếm và đắt như vậy, tôi sợ xảy ra tình trạng phun chất kích thích cho rau mọc nhanh. Mà ở quê, bố mẹ tôi không trồng được rau để gửi lên tiếp tế cho con nên tôi nghĩ tự trồng rau mầm, giá đỗ cho yên tâm”, chị Thảo chia sẻ.

Rau tăng giá, nhiều gia đình ở Hà Nội tìm cách khắc phục như tự trồng rau, vận chuyển từ quê lên, giảm món...

Rau xanh tăng từ vài nghìn đến cả chục nghìn đồng/mớ. Cà chua tăng nhiều nhất, từ 18.000-20.000 đồng đến 60.000-70.000 đồng/kg. Ảnh: Nhật Hà

Người phụ nữ này cũng cho hay, giá hạt giống rau mầm và giá đỗ khá rẻ, chỉ khoảng 10.000-20.000 đồng/gói, trọng lượng 20-50g, đủ loại từ mầm họ cải (củ cải trắng, củ cải đỏ, cải ngọt, cải xanh, súp lơ xanh) mầm họ đậu (đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành, đậu Hà Lan) cho đến các loại khác như rau muống, hướng dương, hạt mè đen, hạt chia…

Chị Thảo nhẩm tính, trước đây một mớ rau cải, rau mùng tơi hay rau muống cả nhà 4 người ăn thoải mái chỉ hết khoảng 10.000-15.000 đồng nhưng nay tăng giá gấp đôi mà lượng rau giảm còn một nửa hoặc bằng 2/3. Tính ra, nếu nhà chị ăn thoải mái một bữa phải mua 2 mớ, hết 40.000-50.000 đồng.

Trong khi đó, với vài lạng hạt đậu xanh mua khoảng 20.000 đồng, chị có thể ngâm, ủ được 1kg giá đỗ, chia ra và sử dụng 2-3 bữa. Còn hạt cải ngọt, đem ngâm gói 50g (giá 15.000 đồng) thì cho thu hái được vài lạng rau mầm, đủ dùng một lần cho cả nhà.

“Các loại rau này không chỉ giàu dinh dưỡng, cung cấp hàm lượng vitamin dồi dào mà còn có thể chế biến linh hoạt thành nhiều món. Ví dụ như giá đỗ luộc, xào hoặc làm nộm, nấu canh chua, còn rau mầm ăn sống hoặc trộn gỏi, salad… đều hấp dẫn”, chị nói thêm.

Nhiều gia đình tự làm giá đỗ, rau mầm để tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn. Ảnh: Hoa Quỳnh Nguyễn, Nguyễn Hồng Nghĩa

Bữa ăn "3 món còn 2"

Tương tự như chị Thảo, chị Nhật Hà (phường Hoàng Liệt) gần một tháng nay cũng đều đặn nhờ bố mẹ gửi rau quê lên tiếp tế vài ngày một lần.

Chị cho hay, tiền cước gửi theo xe khách từ phường Lưu Kiếm (TP Hải Phòng) lên bến xe Nước Ngầm khoảng 50.000 đồng, bằng 1kg rau cải theo giá hiện tại nhưng bù lại, cả nhà được ăn rau thỏa thích, lại yên tâm về chất lượng.

“Thông thường, vào mùa này, bố mẹ tôi chủ yếu trồng các giống rau mùa lạnh như bắp cải, su hào, súp lơ để thu hoạch vào dịp Tết.

Tuy nhiên, vì giá rau ở Hà Nội tăng mạnh nên mẹ tôi trồng thêm các loại rau ngắn ngày như cải ngọt, cải thìa, cải cúc, xà lách… để nhanh được thu hoạch, hoặc mua thêm ít củ quả, vài mớ rau khác của hàng xóm, kịp gửi tiếp tế cho con cháu ở xa”, chị Hà nói.

Nhiều bà nội trợ ở Hà Nội phải nhờ gia đình vận chuyển rau sạch từ quê lên

Theo chị, giá rau ở quê cũng tăng nhẹ nhưng tính ra vẫn rẻ hơn ở Hà Nội.

Trước đây, mỗi bữa cơm 4 người nhà chị (2 người lớn, 2 trẻ em) thường có 3 món, gồm 1 món thịt và 2 món rau (một món canh hoặc rau luộc và một món rau xào).

Tuy nhiên, khi giá rau tăng gấp 2-3 lần, chị thiết kế bữa ăn “3 món còn 2”, giảm một món rau cho đỡ tốn kém. Thậm chí, chị cũng phải đau đầu tính toán xem nấu món gì cho phù hợp khẩu vị của cả gia đình, tiết kiệm chi phí mà vẫn đủ dinh dưỡng.

“Chồng con tôi thích các món như canh sườn, canh chua hay mực, thịt bò xào nhưng các món này phải dùng tới vài loại rau củ như súp lơ, su hào, cà rốt, khoai tây… và cả rau gia vị.

Nhưng khi rau đắt, tôi đành phải tính toán cho tiết kiệm hơn, chỉ nấu món đơn giản một loại thịt với một loại rau, sao cho mỗi bữa ăn chỉ hết khoảng 80.000 – 120.000 đồng”, chị bày tỏ.

Thời điểm rau khan hiếm và đắt đỏ, chị Hà giảm lượng món ăn từ 2 món rau xuống còn 1 món. Ảnh: Nhật Hà

Theo người phụ nữ này, các loại rau thân nước và rau ăn lá đều khan hiếm do thời tiết bất lợi, mưa kéo dài, việc thu hoạch gặp khó khăn, nguồn hàng đổ về Hà Nội giảm rõ rệt.

Đồng thời, chi phí vận chuyển cũng cao nên giá rau đầu vào bị đội lên, tăng giá mạnh.

Không chỉ rau xanh mà các loại củ như cà rốt, khoai tây, bí xanh… cũng tăng giá từ 20% đến 40%.

Song, với kinh nghiệm cá nhân, chị Hà cho rằng, dù giá rau tăng nhưng nếu biết tính toán, chi tiêu khéo léo thì các bà nội trợ vẫn có thể cân bằng được các bữa ăn cho gia đình, vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa phù hợp túi tiền.