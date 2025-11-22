Những ngày gần đây, tiểu thương và các bà nội trợ bàn tán xôn xao chuyện giá rau xanh, cọng hành, ký cà chua... đang đắt ngang thịt, cá. Ghi nhận tại chợ Cống Vị, Hà Nội, nhiều loại rau xanh vẫn neo ở mức cao như bắp cải 30.000-40.000 đồng/kg; rau ngót 20.000-25.000 đồng/mớ; hành hoa 50.000-55.000 đồng/kg...

Tuy nhiên, chị Đinh Thị Thanh Nga, tiểu thương chợ Cống Vị (bên trái ảnh) cho biết, giá rau hiện nay tăng nhiều nhưng “chưa bằng thời điểm sau bão, lũ”. Một mớ rau muống tăng 5.000-10.000 đồng, lên khoảng 20.000-25.000 đồng/mớ; rau mùng tơi từ 15.000 đồng lên 17.000 đồng/mớ; rau ngót dao động từ 22.000-25.000 đồng/mớ.

Điều khiến chị Nga băn khoăn là câu chuyện giá hành hoa chưa chính xác. “Trên mạng xã hội người ta nói 65.000 đồng/kg hành lá, rồi khiến giá phở tăng. Nhưng thực tế giá hành lá có 50.000 đồng/kg, không đến mức quá cao. Nhiều nơi cứ vin cớ giá rau tăng để tăng giá các mặt hàng khác”, nữ tiểu thương chợ Cống Vị cho hay.

Tại chợ Nam Trung Yên, nhiều khách hàng cho rằng rau đã đắt lên thấy rõ. Tiểu thương Trần Ánh nói rằng trong bữa cơm hàng ngày của các gia đình không thể thiếu rau. Thế nhưng, giá bắp cải trước đây từ 20.000-25.000 đồng/kg nay lên tới 35.000 đồng/kg; su hào, súp lơ, cải cúc đều tăng khoảng 10.000 đồng/mớ. Rau mồng tơi thậm chí đã 25.000 đồng/mớ.

Bà Ánh cho hay bữa cơm cho 4 người trước đây chỉ hết khoảng 100.000-150.000 đồng, nay riêng tiền thịt và rau đã gần 200.000 đồng. Rau và thịt là thực phẩm thiết yếu, khó cắt giảm. Bà chia sẻ: "Với giá rau cao như hiện nay, nhiều gia đình lao động nghèo tại Hà Nội càng phải cân nhắc, tính toán trong chi tiêu hàng ngày".

Chị Đỗ Thị Hoàn, tiểu thương chợ Nam Trung Yên, lý giải chị buộc phải bán giá cao vì nhập vào giá đã cao. Chị cũng như nhiều tiểu thương đã cố hết sức để có giá hợp lý cho người tiêu dùng.

Giá rau xanh tại chợ Mỹ Đình, phường Từ Liêm cũng cao hơn trước. Tiểu thương Vũ Bích Thủy cho biết rau má nhập vào đã 70.000 đồng/kg; rau cải 25.000-30.000 đồng/kg; cà chua, hành hoa và lá mơ đều tăng 5.000-10.000 đồng/kg. “Tiểu thương cũng muốn bình ổn giá để bán được hàng, nhưng nguồn cung đang thiếu, giá nhập cao nên tôi buộc phải tính toán giá bán dựa trên giá nhập vào”, chị Thủy chia sẻ.

Mặc dù rau tăng giá, các hàng cơm bình dân không dám tính thêm tiền cho khách. Chị Nguyễn Thị Liễu, chủ tiệm cơm bình dân trên phố Dương Khuê (Hà Nội), cho biết thời gian gần đây giá rau tăng mạnh, kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Nếu như trước kia, giá rau cải buôn chỉ từ 8.000-12.000 đồng/kg thì nay cũng phải 20.000 đồng/kg. Còn nếu lấy lẻ, chị phải trả từ 25.000-30.000 đồng/kg.

Giá rau xanh tăng nhưng chị Liễu vẫn giữ nguyên giá bán cơm từ 30.000-40.000 đồng/suất. "Tôi không dám tăng giá vì sợ mất khách, giai đoạn này phải cố gồng gánh, chấp nhận lãi ít đi chút để duy trì lâu dài", chị nói.