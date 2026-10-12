Jose Mourinho chĩa mũi dùi vào báo chí và trọng tài, sử dụng lại những chiêu trò quen thuộc khi Real Madrid gặp khó khăn.

Bản chất

“Cuối cùng, bản tính vẫn luôn thắng”, Jose Mourinho từng nói trong những ngày đầu trở lại Real Madrid, khi người ta nhận xét rằng ở tuổi 63, ông có vẻ điềm tĩnh hơn.

Mourinho đồng tình với những người thấy mình “ít cảm tính hơn”, nhưng không phủ nhận rằng sớm muộn gì bản tính cũ cũng trỗi dậy. “Tôi không thể trở thành một người khác với chính mình”.

Mourinho đầy kiêu hãnh trên băng ghế dự bị trận Villarreal. Ảnh: Marca

Đến tháng 10, khi mùa giải còn chưa đi hết 1/4 chặng đường, Mourinho đã bắt đầu sử dụng lại những chiêu trò quen thuộc để cố vực dậy một đội bóng chưa khởi sắc và đang lo lắng nhìn bảng xếp hạng - kém Barcelona 6 điểm khi chỉ còn 2 tuần nữa là Siêu kinh điển.

Cuộc đối đầu với Villarreal xác nhận sự trở lại của “Mourinhismo” (chủ nghĩa Mourinho), với những màn khuấy động dư luận. Điều đó xảy ra đúng trong trận đấu mà ông cũng thể hiện sự can thiệp sâu nhất vào cách bố trí các quân bài.

Luôn quan tâm đến việc kiểm soát câu chuyện, Mourinho lần lượt triển khai những ngón nghề dành cho thời điểm khủng hoảng.

Trước đợt FIFA Days, sau thất bại đầu tiên (thua Betis 0-1) ông khơi lại câu hỏi “tại sao” nổi tiếng, liên quan đến việc không cho thực hiện lại quả phạt đền mà Kylian Mbappe đá hỏng trong thời gian bù giờ, dù có dấu hiệu cầu thủ đối phương xâm nhập vòng cấm sớm.

Màn xuất hiện ấy khiến người ta không thể không nhớ đến cuộc họp báo khó quên năm 2011 ở lượt đi bán kết Champions League, sau khi Pepe bị đuổi trong trận Real Madrid thua Barca 0-2. Những thói quen cũ làm lộ rõ con người ông.

Trong 3 lần xuất hiện theo lịch gần nhất, trùng với thời điểm những nghi ngờ về chất lượng bóng đá của Madrid ngày càng gia tăng, Mou đã triển khai đầy đủ cuốn cẩm nang quen thuộc của mình.

Đổ lỗi cho hoàn cảnh, chỉ mặt một kẻ thù bên ngoài, khuấy động tình hình và tìm cách định hướng dư luận là những điều nằm ngay ở trang đầu tiên của “Mourinhismo” mỗi khi gặp khó khăn. Ông đã viện đến chúng từ rất sớm trong mùa giải này.

Đầu tiên, ông công kích dữ dội trọng tài trận derby tại Metropolitano, mang theo cả tờ A4 để chỉ ra hai tình huống gây tranh cãi.

Nhìn vào các pha bóng ấy, lời phàn nàn có vẻ dễ hiểu. Nhưng nó cũng giúp ông né tránh mọi sự tự phê bình về màn trình diễn của Real Madrid khi hai đội còn đủ người, cũng như không phải giải thích vì sao lại thay Vinicius sớm như vậy, ở phút 54, trong lúc đội đang bị dẫn bàn.

Bỏ họp báo, Mourinho “né” được những câu hỏi về việc Vinicius ngồi dự bị và nhận thẻ đỏ. Ảnh: Diario AS

Giờ đây, khi bóng đá cấp CLB trở lại, ông tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Thứ Sáu, Mourinho cáo buộc báo chí kích động một màn la ó nhằm vào Mbappe tại Bernabeu.

Chiêu cũ dùng lại

Sau trận thắng nhọc nhằn Villarreal, ông lại bỏ họp báo. Theo thông tin CLB truyền đạt, lý do là ông muốn tiếp tục được ngồi trên ghế chỉ đạo ở các trận gặp Sevilla vào Chủ nhật tới và Barca ngày 25/10.

Sự căng thẳng của ông trước những quyết định của trọng tài thể hiện rõ suốt trận. Phản ứng ấy gợi lại câu nói trong chính cuộc họp báo năm 2011: “Nếu tôi nói với trọng tài những gì mình nghĩ, sự nghiệp của tôi sẽ chấm dứt”.

Việc căng thẳng trở lại với giới trọng tài - những người mà ngay khi tái xuất, ông từng tuyên bố tin vào sự trung thực - cũng có thể giúp Mourinho ghi điểm với giới lãnh đạo CLB.

Real Madrid đang tiến hành một cuộc công kích không ngừng nhằm vào bộ máy trọng tài vì vụ Negreira, đồng thời cũng lo ngại trước việc đội bóng không cải thiện được bao nhiêu so với mùa trước.

Trong hai trận gần nhất, gặp Atletico và Villarreal, Real Madrid chỉ tạo ra tổng cộng 1,27 bàn thắng kỳ vọng. Việc không xuất hiện trước truyền thông đêm thứ Bảy, dù đó là nghĩa vụ theo quy định La Liga (về khả năng bị LaLiga phạt tiền, Real Madrid đáp lại: “điều đó không quan trọng”), giúp Mourinho tránh phải giải thích về những quyết định ông đưa ra trong đội hình.

Mourinho trở lại đúng bản chất khi Real Madrid đang chịu nhiều áp lực. Ảnh: Diario AS

Những quyết định ấy vừa nhiều, vừa quan trọng. Bởi người ta đã thấy một Mourinho căng thẳng nhất từ đầu mùa, liên tục đứng dậy và khoa chân múa tay, khác với các vòng trước; đồng thời cũng là một Mourinho can thiệp sâu nhất vào đội bóng.

Trước trận, ông thông báo sẽ điều chỉnh để khắc phục các điểm yếu. Nhưng những gì ông làm trước và trong trận đấu đã chạm đến các vị trí rất nhạy cảm trong bộ khung Real Madrid.

Ông lần đầu tiên để Vinicius ngồi dự bị. Sau đó, trong một cử chỉ khác rất đúng chất Mourinho, ông chạy đến ôm Vini trước khi trọng tài hủy bàn nâng tỷ số lên 2-0. Từ khoảng phút 30, Mou cũng chuyển Valverde sang cánh phải, vị trí mà anh không mấy yêu thích: ban đầu là bên phải hàng tiền vệ, sau đó là hậu vệ phải.

Sự vắng mặt của ông trong phòng họp báo khiến cả hai quyết định đều chưa được giải thích. Người ta phải chờ xem Mourinho nói gì trước lượt trận thứ hai Champions League gặp Roma.

Ở Real Madrid, ngay khi con đường bắt đầu gập ghềnh, Mourinho đã đổi giọng.