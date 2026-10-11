Sau khi nhận thẻ đỏ và bị hủy bàn thắng, Vinicius đầy hung hăng lao về trọng tài nhưng Rudiger kịp thời ngăn cản.

Phút 72 trên sân Bernabeu, sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định hủy bàn thắng của Vinicius Junior đồng thời rút thẻ đỏ trực tiếp với anh.

Trước đó, Vinicius chạy khoảng 50 mét rồi dứt điểm từ pha kiến tạo của Jude Bellingham. Tuy nhiên, VAR phát hiện tình huống Vini đã kéo tóc Saliba ở khu vực.

Vinicius hung hăng lao về phía trọng tài. Ảnh: Diario AS

Số 7 của Real Madrid phản ứng dữ dội khi bị trọng tài Diaz de Mera đuổi khỏi sân, cũng như hủy bàn thắng khi anh đang ăn mừng.

Vinicius định lao thẳng về phía trọng tài, nhưng nhiều đồng đội kịp xuất hiện để ngăn lại. Rudiger là người nỗ lực nhất để cản người đồng đội 26 tuổi có thể làm trầm trọng thêm vấn đề.

Sau đó, biên bản trọng tài có những báo cáo chi tiết về chiếc thẻ đỏ của Vinicius. De Mera ghi nhận Vini tiến về phía ông với thái độ hung hăng sau khi bị đuổi, buộc nhiều đồng đội phải giữ lại.

Trong biên bản, trọng tài De Mera ghi rõ cầu thủ Brazil “bị truất quyền thi đấu vì kéo tóc đối phương khi bóng đang trong cuộc, nhưng hai cầu thủ không tranh chấp bóng với nhau”.

Với cách mô tả này, Vinicius có thể bị treo giò hai trận, đồng nghĩa nhiều khả năng anh sẽ vắng mặt ở trận Siêu kinh điển (3h ngày 26/10).

Ngoài ra, trọng tài ghi nhận rằng sau khi bị đuổi, Vinicius “vẫn ở trên sân, tiếp tục lớn tiếng phản đối quyết định của tôi, tiến về phía tôi với thái độ hung hăng và phải được các đồng đội giữ lại. Tôi không nghe rõ bất kỳ lời nói cụ thể nào”.

Biên bản cũng nêu việc trọng tài rút thẻ vàng với Jose Mourinho và Chendo, đồng thời truất quyền làm nhiệm vụ của Nuno Santos, một trong các trợ lý của “Người đặc biệt”, cùng đại diện phụ trách đội Villarreal là Francisco Martorell.

Mourinho cũng bị thẻ vàng, bỏ luôn họp báo. Ảnh: Diario AS

Để phản ứng về các trọng tài, Mourinho im lặng trước báo chí. HLV Real Madrid từ chối gặp truyền thông sau trận đấu với Villarreal. Ông cũng không trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình của CLB.

Nguồn tin thân cận sân Bernabeu cho biết, Mourinho giải thích với Real Madrid rằng tốt nhất là không phát biểu, để tránh nói điều gì có thể khiến ông bị kỷ luật và không được chỉ đạo trận Siêu kinh điển diễn ra sau hai tuần nữa.

Trong nội bộ Real Madrid, người ta phàn nàn rằng De Mera hoàn toàn mất kiểm soát trận đấu. Họ cho rằng trọng tài bị bầu không khí trên sân lấn át, điều đang dần trở thành tình trạng thường xuyên trong những trận có “Los Blancos” - bao gồm derby thua Atletico.

Số thẻ dành cho đội bóng của Mourinho bị đánh giá là quá nhiều: 6 thẻ vàng cùng 1 thẻ đỏ, trong trận đấu mà họ phạm lỗi 8 lần, so với 13 lần của Villarreal (2 thẻ vàng).