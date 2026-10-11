Bàn thắng của Diomande giúp Real Madrid và Mourinho giành chiến thắng qaun trọn trước Villarreal, trận đấu mà Vinicius nhận thẻ đỏ khi vừa vào sân.

Chiến thắng nghẹt thở của Real Madrid đầy ắp những sự kiện: lần đầu Vinicius Junior ngồi dự bị, cũng là lần đầu anh bị đuổi ở mùa giải này; bàn thắng đầu tiên của Yan Diomande; lần đầu Jose Mourinho dùng lại "bài thuốc" quen thuộc, đưa Valverde xuống đá hậu vệ phải và thành công.

Bên cạnh đó, còn có màn trình diễn nổi bật của nhà cầm quân Bồ Đào Nha trên ghế chỉ đạo, với những phản ứng và tranh đấu quyết liệt.

Diomande có pha lập công đầu tiên trong màu áo mới. Ảnh: Diario AS

Real Madrid chơi tốt hơn, dù chưa đến mức xuất sắc, cho tới khi Vinicius nhận chiếc thẻ đỏ hoàn toàn xác đáng. Sau đó, họ phải chịu đựng để bảo vệ chiến thắng, xoa dịu nỗi lo của một tập thể luôn trong tình thế chênh vênh.

Villarreal thiếu một chút sắc bén để có thể rời Bernabeu với điểm số. Còn Real Madrid phải cảm ơn Bellingham, người thể hiện vai trò thủ lĩnh trong nghịch cảnh, giúp đội giữ lại 3 điểm.

Dư âm những trận derby thường kéo dài quá mức. Càng lâu hơn nếu công tác trọng tài gây bão. Càng nặng nề nếu Real Madrid thua trong một trận đấu tệ hại. Và càng thêm áp lực khi bước vào sân với thông tin Atletico rồi Barcelona đều đã thắng, theo đúng thứ tự thời gian.

Kylian Mbappe và Vinicius, hai người luôn bị người hâm mộ soi từng động tác, lại gần như mất hút tại Metropolitano. Trước trận đấu này, Mourinho lên tiếng bảo vệ cả hai nhằm giảm bớt phản ứng từ các Madridista.

Nhưng hoàn cảnh cũng mang đến cho ông cái cớ hoàn hảo để đưa Vinicius lên ghế dự bị, trao vị trí cho Diomande. Vini sẽ nuốt trôi quyết định khó chịu ấy ra sao? Câu trả lời sẽ sớm xuất hiện.

Trận đấu bắt đầu với cú đệm bóng cận thành ra ngoài khó tin của Mbappe, trước khi sút thẳng vào vị trí của thủ môn Gulacsi. Cuối hiệp, Arda Guler đá chệch cột.

Vinicius nhận thẻ đỏ vì kéo tóc đối thủ, suýt lao vào “ăn thua đủ” với trọng tài. Ảnh: Diario AS

Sau giờ nghỉ, Valverde chuyển sang cánh phải. Vinicius được tung vào sân với đường chuyền cho Diomande vô lê vọt xà ngang.

Phút 62, Valverde trong pha leo biên di chuyển trung lộ, kiến tạo để Diomande khống chế và xoay người dứt điểm chéo góc vào lưới. Trọng tài bắt lỗi việt vị, nhưng VAR can thiệp công nhận bàn thắng.

Không lâu sau, Bellingham thoát xuống kiến tạo cho Vinicius ghi bàn. Nhưng vấn đề xuất hiện. VAR vào cuộc, xác định trước đó Vinicius kéo tóc Saliba. Hành vi này khiến bàn thắng bị hủy và cầu thủ Brazil nhận thẻ đỏ.

Từ đây, Real Madrid phải chịu đựng cực độ. Nỗ lực chiến đấu quả cảm của Bellingham giúp duy trì kết quả tối thiểu. Mourinho còn nhiều việc phải làm và thái độ của Vini cần phải xem lại.

Ghi bàn: Diomande 62’.

Thẻ đỏ: Vinicius 72’.

Đội hình xuất phát:

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Konate, Rudiger, Carreras; Tchouameni, Valverde; Guler, Bellingham, Diomande; Mbappe.

Villarreal (4-3-3): Gulacsi; Freeman, Navarro, Veiga, Foyth; Comesana, Gueye, Cardona; Ilias Akhomach, Ayoze Perez, Moleiro.