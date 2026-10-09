Real Madrid của Mourinho sắp trải qua 4 tuần không thi đấu tại Bernabeu, quãng thời gian xa nhà trùng với cuộc khủng hoảng khiến nhiệm kỳ Alonso sụp đổ mùa trước.

Khi Real Madrid bước ra sân Bernabeu vào thứ Bảy tuần này để tiếp Villarreal (2h ngày 11/10), đội bóng của Jose Mourinho đã trải qua trọn 4 tuần không thi đấu trên sân nhà.

Ngay sau đó, sân đấu của Real Madrid lại sắp bước vào một quãng thời gian gần như bỏ trống. Từ trận tiếp RB Leipzig ở Champions League (2h ngày 22/10) đến cuộc đón tiếp Celta Vigo tại La Liga (23h ngày 22/11), Bernabeu sẽ có cả tháng không diễn ra trận bóng đá nào.

Lịch thi đấu sắp tới là thách thức với Real Madrid. Ảnh: Diario AS

Đó là chặng đường quan trọng của mùa giải, khi Real Madrid phải làm khách tại Camp Nou và Mestalla. Nhìn lại mùa trước, chính quãng thời gian tương tự đã đẩy “Los Blancos” vào cuộc khủng hoảng kết quả đầu tiên trong mùa.

Sau cuộc tiếp đón Villarreal, Real Madrid phải đến sân Roma để thi đấu Champions League (14/10). Hai trận tiếp theo đều diễn ra trên sân nhà, gặp Sevilla (18/10), và RB Leipzig.

Sau đó là một chuỗi trận sân khách ngắn: gặp Barcelona - trận Siêu kinh điển diễn ra ngày 25/10 - rồi Racing (1/11), AEK Athens (4/11) và Valencia (7 hoặc 8/11). Đúng ngày Real Madrid đến Mestalla, Bernabeu sẽ tổ chức trận bóng bầu dục NFL giữa Cincinnati Bengals và Atlanta Falcons.

Các giải đấu sau đó lại tạm dừng để nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia. Khi trở lại, Real Madrid có 3 trận liên tiếp tại Bernabeu, lần lượt gặp Celta, PSV Eindhoven và Alaves.

Mùa trước, đội bóng từng trải qua tình cảnh tương tự, thậm chí khắc nghiệt hơn: 6 trận sân khách liên tiếp và chỉ giành được 2 chiến thắng.

Trong vòng 1 tháng, Real Madrid của Xabi Alonso từ chỗ hơn Barcelona 5 điểm đã tụt xuống vị trí kém đối thủ 1 điểm trên bảng xếp hạng.

Một năm trước, Real Madrid bước vào chuyến “lưu diễn” ấy với thành tích gần như hoàn hảo, nếu bỏ qua vết gợn ở trận derby: 13 chiến thắng sau 14 trận.

Mourinho phải cảnh giác bài học Alonso. Ảnh: Diario AS

Đội bóng gần như đang sống trong hưng phấn sau khi hạ Juventus 1-0, thắng Siêu kinh điển 2-1 và đè bẹp Valencia. Chỉ có phản ứng thiếu tôn trọng của Vinicius với Xabi khi bị thay ra trong trận gặp Barca làm xáo trộn bầu không khí hòa thuận.

Gáo nước lạnh đầu tiên đến ở Liverpool, với thất bại 0-1. Sau đó là hai trận hòa Rayo Vallecano (0-0) và Elche (2-2), với tập trung đội tuyển xen giữa.

Chiến thắng 4-3 trước Olympiakos tại Champions League tưởng như đã chặn được đà sa sút. Nhưng ngay trận tiếp theo ở La Liga, kết quả hòa 1-1 tại Girona khiến Real Madrid mất ngôi đầu. Trận sân khách thứ 6 trong chuỗi hành trình ấy khép lại bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Bilbao tại San Mames.

Tuy nhiên, ngày trở về Bernabeu cũng không êm đẹp. Real Madrid liên tiếp thua Celta 0-2 và Man City 1-2. Mùa này, Celta một lần nữa sẽ là đối thủ đón Real trong trận trở lại sân nhà. Bài học của Alonso buộc Mourinho phải hết sức cảnh giác.