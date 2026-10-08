Mbappe được loan tin “tức giận và thất vọng” với Real Madrid nên đã quyết định rời Bernabeu, với điểm đến là đội bóng tên tuổi Ngoại hạng Anh.

Nhà báo Francois Gallardo đưa thông tin sốt dẻo về ngôi sao người Pháp: “ Mbappe đang rất tức giận và thất vọng với Real Madrid . Anh ấy đã quyết định sẽ rời CLB vào hè năm sau (2027) và Real Madrid sẽ không ngăn cản chân sút 27 tuổi. Điểm đến tiếp theo của Mbappe là giải Ngoại hạng Anh”.

Nếu Mbappe rời Real Madrid vào năm tới, chắc chắn anh sẽ được rất nhiều đội bóng hàng đầu săn đón. Tuy nhiên, Gallardo tiết lộ với Defensa rằng, Liverpool vẫn là ưu tiên số 1 của đội trưởng tuyển Pháp, sau khi suýt chút nữa đã chuyển đến Anfield vào 2016.

“Một số đội bóng Premier League quan tâm đến Mbappe, nhưng ưu tiên hàng đầu của cầu thủ này là Liverpool. Đội bóng vùng Merseyside đã liên lạc với bà Fayza Lamari, là mẹ cũng là người đại diện của Mbappe, trong những tuần gần đây”.

Mbappe được cho thất vọng và tức giận với Real Madrid nên tính đường ra đi vào hè năm sau. Ảnh: Transfer News Live

Nếu Liverpool thực sự thuyết phục được Mbappe đến chơi bóng ở Anfield thì cái giá họ phải chi ra cho thương vụ này sẽ là một con số khổng lồ. Theo nhà báo Francois Gallardo, mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 200-250 triệu euro.

Mbappe gia nhập Real Madrid vào mùa hè 2024, với tham vọng chinh phục Champions League và giành Quả bóng vàng. Hiện anh vẫn trắng danh hiệu cùng Kền kền sau 2 mùa giải thất bát, nhưng đang hồi hộp chờ liệu có thể thắng Lamine Yamal và các đối thủ khác, ở danh hiệu cá nhân, với lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 sẽ diễn ra tại London vào 26/10 tới.

Về mặt cá nhân, từ khi đến Bernabeu, Mbappe vẫn luôn có phong độ tốt, chỉ có điều anh không tạo ra được khác biệt để mang danh hiệu về cho Real Madrid.

Mùa giải vừa qua, Mbappe ghi được 43 bàn cùng 6 kiến tạo cho Kền kền trên mọi đấu trường, là Vua phá lưới Cúp C1 lẫn La Liga. Anh cũng đoạt Chiếc giày vàng World Cup với 10 bàn và 4 kiến tạo, nhưng thành tích tuyển Pháp không tỷ lệ thuận theo: thua Tây Ban Nha (bán kết) và thua luôn Anh ở trận tranh hạng 3.

Mbappe hiện đang trong thời gian hồi phục chấn thương, nhưng vừa bị Mourinho ‘sấy’ vì cố ý chống lại ông, khi đăng tải video đạp xe lên mạng xa hội, trong lúc hoạt động này bị thuyền trưởng Real Madrid cấm triệt để.