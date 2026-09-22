Từ Alonso đến Mourinho

Hàng tiền vệ và hàng công mà Jose Mourinho bố trí tại Metropolitano hôm Chủ nhật giống hệt đội hình Xabi Alonso sử dụng ở đây một năm trước, trong thất bại đau đớn 2-5 trước Atletico Madrid: Tchouameni, Fede Valverde, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius và Kylian Mbappe.

Đây không đơn thuần là sự trùng hợp, mà cho thấy Real Madrid vẫn kiên trì đặt niềm tin vào một cơ cấu đội hình cùng nhóm cầu thủ ấy.

Huijsen gây thất vọng lớn trong trận derby Madrid. Ảnh: Diario AS

Tuy nhiên, thứ bóng đá được đội bóng thể hiện trong cả 2 trận lại tượng trưng cho sự thiếu hiệu quả của lựa chọn mà lãnh đạo CLB đã bảo vệ suốt thời gian dài.

Sau trận, Mourinho xuất hiện trong họp báo với tờ A4 được chuẩn bị sẵn in hai khoảnh khắc mà ông cho rằng Lee Kang In và Cuti Romero của Atletico Madrid phải nhận thẻ đỏ.

Mourinho chỉ trích nặng nề trọng tài chính, tổ VAR và cả Ủy ban trọng tài. Đó mới là “Người đặc biệt” đích thực, như những gì ông vẫn làm cách nay 15 năm trong nhiệm kỳ đầu dẫn Real Madrid.

Những phàn nàn của Mourinho là có cơ sở. Tuy nhiên, điều đó không che lấp được những vấn đề tồn tại ở Real Madrid trong thời gian dài.

Dean Huijsen, trung vệ đắt giá nhất lịch sử Real Madrid (62,5 triệu euro), tiếp tục tỏ ra thiếu tin cậy trong một trận cầu đỉnh cao và phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền khiến đội sụp đổ.

Hai tiền vệ từng va chạm nhau Valverde và Tchouameni vẫn không thể giúp đội bóng áp đặt một kế hoạch chơi rõ ràng. Guler bị choáng ngợp trước cường độ và sức mạnh của trận đấu, rồi bị thay ra sau chiếc thẻ đỏ của Huijsen.

Mbappe lại biến mất trong một trận cầu lớn, không có nổi cú sút trúng đích nào. Vinicius, rời sân cùng Guler, tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng cá nhân kéo dài.

HLV Diego Simeone - thông qua con trai Giuliano - không ngần ngại khoét vào hành lang của Vini để gây tổn thương cho Real Madrid.

Vinicius bị Giuliano Simeone khai thác phía sau lưng. Ảnh: RMCF

Trận đấu tại Metropolitano càng làm gia tăng những hoài nghi về chất lượng đội hình. Nhưng không trường hợp nào phản ánh rõ sự lạc lối chung bằng Vinicius.

Trong 4 trận gần nhất, gặp Inter, Rayo Vallecano, Elche và Atletico, anh chỉ thực hiện thành công tổng cộng 4 pha rê bóng.

Những bài toán cần lời giải

Mourinho luôn công khai bảo vệ Vinicius. Nhưng những quyết định của ông nói lên điều khác: thay Vinicius trong cả 4 trận gần đây và mỗi lần đều rút anh ra sớm hơn.

Hôm Chủ nhật, Mourinho đưa Vinicius lên “băng ghế suy ngẫm” khi trận đấu thậm chí chưa trôi qua một giờ. Chưa bao giờ anh bị thay sớm đến thế trong một cuộc đối đầu có quy mô lớn như vậy.

Vị trí bên cánh trái của Vini được giao cho Yan Diomande, cầu thủ hoạt động rất năng nổ trong khoảng thời gian có mặt trên sân với 4 pha rê bóng thành công.

Mbappe “mất tích” trong trận derby. Ảnh: RMCF

Mourinho không thực hiện bất kỳ cuộc cách mạng nào. Ông cố gắng nâng niu Vinicius bằng lời nói, nhưng trong giọng điệu mềm mỏng ấy vẫn có yêu cầu rõ ràng: cầu thủ Brazil phải tạo ra khác biệt bằng bàn thắng chứ không chỉ bằng những đường kiến tạo (anh có 3).

Đến lúc này, Vinicius mới ghi 1 bàn, vào lưới trống ở vòng đấu thứ hai.

Sau đợt FIFA Days, Vinicius sẽ phải đối mặt với một “phiên tòa” khác tại Bernabeu, nơi các Madridista liên tục la ó.

Mbappe có thể cũng chịu la ó. Anh chỉ ghi 18% tổng số bàn thắng của mình trong các trận Siêu kinh điển, derby, vòng knock-out cúp châu Âu và các trận chung kết (17 trong tổng số 94).

Tại Metropolitano, sau khi tuyên bố xứng đáng Quả bóng vàng, anh hoàn toàn mờ nhạt. Không được cung cấp đủ bóng, Mbappe cũng không thể tự tạo cơ hội cho mình và biến mất khỏi trận đấu.

Guler là người kết nối chính với Mbappe. Anh bước vào trận đấu với tư cách người tạo ra nhiều cơ hội nhất cho Real Madrid - 28 lần trong 6 trận, nhưng rời sân Metropolitano với chỉ 1 cơ hội. Cường độ thi đấu của Atletico khiến cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ bị bóp nghẹt.

Mourinho có nhiều việc phải làm với đội hình Real Madrid. Ảnh: Diario AS

Tổng hòa tất cả những yếu tố ấy khiến Real Madrid chỉ đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,32 - thấp nhất từ đầu mùa.

Cách đây vài tháng, Alvaro Arbeloa từng ám chỉ việc Real Madrid liên tục lặp lại những sai lầm và sự buông lỏng trách nhiệm.

Đó chính là vòng luẩn quẩn mà “Los Blancos” mắc kẹt kể từ tháng 8/2024, thời điểm Carlo Ancelotti cảnh báo về những lỗ hổng trong lối chơi và thái độ có thể đe dọa hoạt động của toàn đội.

Mourinho đích thực đã trở lại, nhưng điều mà Madridista chờ đợi là giúp CLB chiến thắng và giải bài toán Vinicius mà không phải gây ồn ào trọng tại. Sau 7 vòng, khoảng cách với Barcelona đã là 6 điểm.

Ở Metropolitano, Mourinho chuẩn bị cho buổi họp báo tốt hơn cả chiến thuật cho derby.