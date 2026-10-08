Mourinho thẳng tay ‘sấy’ Mbappe, sau khi chân sút tuyển Pháp có hành đồng cố ý chống đối ông thầy người Bồ trong quá trình hồi phục chấn thương.

Trở lại Bernabeu trong nhiệm kỳ lần 2, Mourinho đưa ra những quy định rất nghiêm khắc, trong đó có yêu cầu các trường hợp dính chấn thương dứt khoát phải thực hiện việc phục hồi tại Real Madrid.

Mùa trước, Mbappe từng dính ồn ào dù đang chấn thương, cần nghỉ ngơi và hồi phục nhưng anh lại được trông thấy đi du lịch với bạn gái – nữ diễn viên Ester Exposito.

Mới quan hệ Mbappe và Mourinho liệu có thể diễn ra theo chiều hướng tốt lên, sau khi tiền đạo người Pháp có hành động cố ý chọc tức ông thầy người Bồ? Ảnh: Defensa

Không chỉ vậy, Mbappe còn về Pháp thực hiện quá trình hồi phục với bác sĩ riêng khiến Real Madrid không hài lòng.

Ở kỳ FIFA Days vừa diễn ra, Mbappe bị chấn thương ở đầu gối trái ở trận Pháp gặp Thổ Nhĩ Kỳ hôm 25/9 nên được phép rời đội tuyển để trở lại Real Madrid điều trị.

Tuy nhiên, ngay cả khi ở lại CLB để dưỡng thương thì tiền đạo này vẫn tạo ra… sóng gió ở Bernabeu, với hành động được xem cố tình chọc tức Mourinho.

Cụ thể, Mourinho cấm tuyệt đối các cầu thủ Real Madrid không được đi xe đạp trong quá trình hồi phục chấn thương. Thế nhưng, Mbappe phớt lờ, vẫn thực hiện hoạt động này. Không chỉ vậy, anh còn ‘khoe’ hẳn lên mạng xã hội.

Theo El Chiringuito, thuyền trưởng Mourinho rất bực mình vì chuyện này và đã ‘sấy’ Mbappe trong bữa sáng hôm qua (9/7).

Nhà báo kỳ cựu Pipi Estrada hé lộ trong chương trình rằng, Mourinho đại loại đã mắng Mbappe: “Sao cậu lại xuẩn ngốc đến mức đem chuyện đó công khai trước bàn dân thiên hạ thế? Ra ngoài kia, trước truyền thông, khi họ hỏi tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu, còn ở đây thì không”.

Vẫn chưa biết Mbappe có kịp bình phục cho trận đấu Real Madrid tiếp Villarreal vào 2h ngày 11/10, nhưng ngay cả khi sẵn sàng, Pipi Estrada dự đoán ngôi sao người Pháp có thể bị Mourinho trừng phạt vì sai lầm ở trên.

“Rất có thể sân Bernabeu sẽ chứng kiến điều chưa từng xảy ra trước đây: Vinicius và Mbappe ngồi ghế dự bị”.

Nếu quả thật Mourinho quyết định vậy, sẽ là thông điệp đanh thép từ ‘người đặc biệt’: không có đặc quyền cho bất cứ ai trong phòng thay đồ Bernabeu.