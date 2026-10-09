HLV Mourinho và ban lãnh đạo Real Madrid đang tìm cách chiêu dụ tiền vệ Scott McTominay từ Napoli.

Tiền vệ người Scotland bị từng bị MU xem là người thừa và đẩy sang Napoli hè 2024 với mức phí rẻ mạt. Thế nhưng, thương vụ chuyển đến Serie A giúp McTominay hồi sinh mạnh mẽ.

Anh ghi 13 bàn và có 6 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, góp công giúp Napoli chấm dứt 33 năm chờ đợi danh hiệu Scudetto.

McTominay gây ấn tượng mạnh trong màu áo Napoli - Ảnh: SunSport

Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa 2024/25 tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng ở mùa bóng kế tiếp, ghi 14 bàn và đóng góp 4 kiến tạo sau 44 lần ra sân.

Theo các nguồn tin, màn trình diễn nổi bật của McTominay ở trung tâm hàng tiền vệ Napoli đã lọt vào mắt xanh của Real Madrid.

Tờ Il Mattino cho biết, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã tiếp cận người đại diện của McTominay để thảo luận về khả năng đưa anh tới sân Bernabeu.

Đáng chú ý, Real hiện được dẫn dắt bởi một người rất quen thuộc với McTominay: Jose Mourinho.

Chính chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã trao cho anh cơ hội ra mắt đội một MU khi còn làm việc tại Old Trafford.

Thông tin Real quan tâm đến McTominay xuất hiện trong bối cảnh tuyển thủ Scotland đang gặp bế tắc trong quá trình đàm phán hợp đồng với Napoli.

McTominay còn hai năm trong giao kèo hiện tại và muốn ký thỏa thuận mới với mức đãi ngộ cao hơn tại sân Diego Armando Maradona.

Tuy nhiên, Chủ tịch Aurelio De Laurentiis chưa xem việc gia hạn với tiền vệ Scotland là ưu tiên ở thời điểm hiện tại.