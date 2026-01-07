Khi nhiều hãng xe nói về việc “đưa công nghệ F1 ra đường phố”, phần lớn chỉ dừng ở yếu tố tiếp thị. Tuy nhiên, Red Bull RB17 là một ngoại lệ hiếm hoi. Đây không chỉ là một mẫu xe lấy cảm hứng từ Formula 1, mà được phát triển trực tiếp bởi chính đội ngũ kỹ sư đứng sau những thành công thống trị F1 của Red Bull Racing.

RB17 được thiết kế và lắp ráp bởi Red Bull Advanced Technologies, là một hypercar thuần đường đua, cấu hình hai chỗ ngồi, với mục tiêu tái hiện trải nghiệm lái gần nhất với một chiếc xe F1 mà khách hàng cá nhân có thể sở hữu. Chỉ 50 chiếc RB17 được sản xuất, mỗi xe đều được chế tạo theo đơn đặt hàng riêng.

RB17 không “mượn ý tưởng” từ F1, mà áp dụng triệt để tư duy kỹ thuật của môn thể thao này. Trái tim của xe là khối động cơ V10 hút khí tự nhiên dung tích 4.5L, do Cosworth phát triển, có khả năng tua máy lên tới khoảng 15.000 vòng/phút, con số hiếm thấy ngay cả với các hypercar hiện đại.

Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện tạo thành hệ truyền động hybrid, cho công suất tổng lên tới khoảng 1.200 mã lực, truyền lực tới bánh sau thông qua hộp số phong cách xe đua.

Thông số kỹ thuật chính của Red Bull RB17 gồm: động cơ V10 4.5L hút khí tự nhiên kết hợp mô-tơ điện, cho công suất khoảng 1.200 mã lực; vòng tua tối đa xấp xỉ 15.000 vòng/phút. Xe có trọng lượng dưới 900 kg, sử dụng hệ dẫn động cầu sau, tốc độ tối đa vượt 350 km/h và chỉ được sản xuất giới hạn 50 chiếc trên toàn cầu.





Với trọng lượng cực nhẹ, RB17 sở hữu tỷ lệ công suất/trọng lượng vượt trội. Red Bull cho biết mẫu xe này có thể đạt thời gian vòng đua tiệm cận xe F1 hiện đại, nhờ sự kết hợp giữa khung gầm siêu cứng, khí động học tạo lực ép lớn và phản hồi động cơ tức thì.

Quan trọng hơn, RB17 không phải xe đường phố cải tiến để chạy trên đường đua, mà là xe đua thuần túy được phép bỏ qua các quy định về khí thải, tiện nghi hay tính thực dụng hàng ngày.

Dấu ấn của Adrian Newey, huyền thoại thiết kế F1 hiện diện rõ rệt trên RB17. Đây là lần hiếm hoi ông được phát triển một mẫu xe biểu tượng mà không bị ràng buộc bởi các quy định kỹ thuật khắt khe của FIA.

Thay vì chạy theo con số công suất gây sốc, RB17 tập trung vào những giá trị cốt lõi của xe đua: trọng lượng, hiệu quả khí động học, độ cứng khung gầm, quản lý nhiệt và cảm giác lái.

Xe sử dụng khung monocoque sợi carbon, tương tự triết lý thiết kế của xe F1. Hệ thống khí động học hoạt động hoàn toàn thực dụng, với sàn xe tạo lực ép lớn, mức độ mà nếu đem đi thi đấu, gần như chắc chắn sẽ không được FIA chấp thuận.

RB17 không được tạo ra để trưng bày trong garage hay gây chú ý trước khách sạn sang trọng. Red Bull sẽ hỗ trợ chủ xe như một đội đua thực thụ, bao gồm kỹ sư, tư vấn thiết lập xe và huấn luyện kỹ năng lái.

Chủ xe có thể sử dụng các công cụ mô phỏng, dữ liệu khí động học và phương pháp phát triển vốn được áp dụng trong chương trình F1 của Red Bull, nhằm khai thác tối đa khả năng của RB17 trên đường đua.

Mỗi chiếc RB17 được sản xuất tại Milton Keynes (Anh) và cá nhân hóa sâu theo yêu cầu khách hàng, từ cấu hình kỹ thuật đến cách xe phản hồi trên từng đường đua cụ thể.

Theo Hotcars

