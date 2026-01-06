Theo báo cáo vừa công bố của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), ước tính có tổng cộng 76.186 chiếc ô tô mới, bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường Việt Nam trong tháng 12/2025. Con số này tăng 12,8% so với tháng 11 (67.550 chiếc).

Trong số này, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 12 ước đạt tới 60.700 chiếc, tăng 23,4% so với tháng 11 và tăng tới 57,5% so với tháng 12/2024. Đây chính là kỷ lục sản xuất trong một tháng của ngành ô tô Việt Nam, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của các nhà sản xuất ô tô trong nước.

Tổng cộng cả năm 2025 vừa qua, các nhà sản xuất ô tô trong nước xuất xưởng ước đạt 484.500 chiếc, tăng tới 39,1% so với cùng kỳ năm 2024. Đây cũng là sản lượng năm cao nhất từ trước đến nay.

Các nhà sản xuất ô tô trong nước đã xuất xưởng tới hơn 480.000 chiếc xe mới trong năm 2025. Ảnh: VF

Với ô tô nhập khẩu nguyên chiếc, ước tính có 15.486 xe được nhập về Việt Nam trong tháng 12 vừa qua với tổng giá trị 406 triệu USD. Con số này giảm 15,6% về lượng và giảm 10,7% về giá trị so với tháng 11 (với 18.350 chiếc, trị giá 455 triệu USD). Tuy nhiên, so với tháng 12/2024, ô tô nhập khẩu vẫn tăng 21,1% về lượng và 35,2% về giá trị.

Cả năm 2025, ước tính đã có 206.628 xe ô tô được nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam với giá trị ước đạt 4,737 tỷ USD; tăng 19,1% về lượng và 31,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Điều này cho thấy, các nhà nhập khẩu ô tô ngày càng chú trọng đưa về nước những mẫu xe có giá trị cao hơn trong năm vừa qua, thay vì tập trung vào các dòng xe giá rẻ, giá trị thấp.

Thị trường ô tô Việt Nam đang ở trong giai đoạn sôi động nhất của mùa mua sắm cuối năm, đồng thời ghi nhận làn sóng giảm giá và khuyến mãi ở mức mạnh hiếm thấy từ nhiều hãng xe và đại lý.

Đây được xem là “thời điểm vàng” để người tiêu dùng xuống tiền, khi nguồn cung dồi dào cùng áp lực giải phóng hàng tồn kho buộc các nhà sản xuất và đại lý phải đẩy ưu đãi lên mức sâu nhằm kích cầu thị trường.

