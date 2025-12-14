Lực lượng cảnh sát Dubai từ lâu đã nổi tiếng với việc biến hoạt động tuần tra thành những màn trình diễn sức mạnh đậm chất xa hoa. Đội xe tuần tra của họ được xem là độc nhất vô nhị trên thế giới, quy tụ hàng loạt siêu xe, hypercar và thậm chí cả những mẫu mô-tô bay.

Thành viên mới nhất gia nhập đội hình xe tuần tra của cảnh sát Dubai vừa được công bố là một chiếc siêu xe Ferrari, nhưng đây không phải chiếc Ferrari thông thường. Đó là mẫu siêu SUV Ferrari Purosangue bản Pugnator do Mansory nâng cấp - một phiên bản đặc biệt được sinh ra để dành cho một trong những thành phố tráng lệ bậc nhất hành tinh.

Mansory vốn là cái tên quen thuộc với những bản độ dành cho khách hàng muốn đẩy sự phô trương của các mẫu xe siêu sang lên mức cực đoan. Phiên bản Pugnator dựa trên Ferrari Purosangue là minh chứng tiêu biểu cho triết lý của hãng, và khó có nơi nào phù hợp với nó hơn Dubai.

So với thiết kế nguyên bản thanh lịch của chiếc Purosangue, bản độ Mansory Pugnator được bổ sung hàng loạt chi tiết cỡ lớn ở ngoại thất. Cản trước đã lắp thêm nhiều chi tiết trang trí cùng các bộ phận mang tính khí động học. Chúng nhiều đến mức khiến một chiếc xe Công thức 1 phải “chào thua”.

Thân xe tiếp tục được mở rộng với vòm bánh bằng sợi carbon, nắp ca-pô mới với nhiều khe thoát gió, cùng một cánh gió cỡ lớn đặt trên cửa hậu. Phía đuôi xe, cản sau được bổ sung bộ khuếch tán cỡ lớn làm bằng chất liệu carbon, tạo vẻ hầm hố hơn cho chiếc siêu SUV.

Những thay đổi về ngoại hình cũng đi kèm nâng cấp hiệu suất. Động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6.5 lít đã được Mansory tinh chỉnh, nâng công suất tối đa từ 715 mã lực ở bản tiêu chuẩn lên 755 mã lực.

Thông thường, Mansory thường trình làng các bản độ với màu sơn táo bạo, tương xứng với thiết kế ngoại thất. Tuy nhiên, trong màn phô diễn sức mạnh lần này của cảnh sát Dubai, chiếc Purosangue Pugnator lại khoác lên mình bộ nhận diện tiêu chuẩn của lực lượng cảnh sát, với tông trắng chủ đạo kết hợp họa tiết xanh lá.

Đáng chú ý, chính sự phối màu này lại khiến tổng thể chiếc xe trở nên ấn tượng hơn. Một yếu tố quan trọng là chiếc xe trong biên chế cảnh sát sử dụng phiên bản Pugnator tiêu chuẩn, chứ không phải bản Tricolore. Phiên bản Tricolore sở hữu ba cánh gió lớn phía sau cùng hệ thống ống xả bốn ống đặt rộng trên cản sau - cấu hình được đánh giá là quá ồn ào và phô trương đối với một phương tiện thực thi pháp luật.

Mansory đã chính thức giới thiệu chiếc SUV này tại Dubai vào ngày 8/12 vừa qua, nằm trong khuôn khổ sự kiện 1000 Miglia Experience UAE 2025 - một hành trình kéo dài một tuần, đi qua các điểm đến như Dubai, Abu Dhabi và Oman.

Hiện tại, cảnh sát Dubai có thể được xem là một trong những khách hàng thân thiết nhất của Mansory. Đây là lần hợp tác thứ ba giữa hai bên, sau khi một chiếc Rolls-Royce Cullinan độ Mansory gia nhập đội xe tuần tra hồi đầu năm nay và trước đó là một chiếc Mercedes-AMG G 63 do Mansory nâng cấp.

Sự xuất hiện của những mẫu siêu xe như Ferrari Purosangue Pugnator trong đội hình cảnh sát cũng đặt ra một câu hỏi thú vị: phản ứng của công chúng sẽ ra sao? Liệu có những người tò mò đến mức cố tình bị thổi phạt chỉ để được trải nghiệm khoảnh khắc hiếm hoi khi chiếc xe này tới kiểm tra? Với số lượng lớn các chủ siêu xe tại Dubai, viễn cảnh này không phải là điều quá xa vời.

Đáng chú ý, cái tên Purosangue từng gây ra không ít rắc rối pháp lý cho Ferrari. Trước khi được sử dụng chính thức, hãng xe Ý suýt mất quyền đặt tên cho mẫu SUV này do vướng tranh chấp với một tổ chức chuyên quản lý và bảo tồn các giống ngựa thuần chủng. Nguyên nhân là bởi “purosangue” trong tiếng Ý có nghĩa là “ngựa thuần chủng”, một thuật ngữ đã được tổ chức này đăng ký và sử dụng từ trước.

Để bảo vệ quyền sở hữu tên gọi, Ferrari đã đưa vụ việc ra tòa vào năm 2021 và cuối cùng giành được quyền sử dụng cái tên Purosangue cho mẫu xe của mình.

Theo CarBuzz

