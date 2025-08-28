Theo Check Point, số lượng các deepfake đã tăng vọt từ 500,000 video vào năm 2023 lên tới 8 triệu video vào năm 2025 - một mức tăng khó tưởng tượng, tạo ra cả một "quả bom tin giả" trên không gian mạng. Không chỉ vậy, số liệu từ Cyble cho thấy ransomware đang bùng nổ: trong những tuần đầu năm 2025, số vụ tấn công tại Mỹ tăng 149% so với cùng kỳ năm trước, nâng mức trung bình mỗi ngày lên 378 vụ. Đồng thời, Palo Alto Networks báo cáo thời gian trung bình tin tặc tồn tại trong hệ thống (dwell time) tại các doanh nghiệp đã giảm xuống còn 7 ngày trong năm 2024, giảm mạnh so với 13 ngày năm trước đó.

Red team - Khám phá điểm yếu thật sự của hệ thống doanh nghiệp

Trong bối cảnh này, nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã cần đến Red Team - đội ngũ chuyên gia bảo mật mô phỏng kịch bản tấn công thực tế để xây dựng lớp phòng thủ chủ động. Red Team không chỉ kiểm chứng khả năng phát hiện và ứng phó trước AI-driven phishing, deepfake hay ransomware, mà còn giúp doanh nghiệp hóa giải nguy cơ trước khi chúng kịp gây ra tổn thất đáng kể.

Red Team và Chiến dịch Red Team

Tấn công mô phỏng là quá trình mô phỏng toàn bộ một chiến dịch xâm nhập mạng của đối thủ thực sự, với mục tiêu đánh giá khả năng chống chịu thực tế của hệ thống doanh nghiệp. Không chỉ dừng ở khâu rà quét kỹ thuật, Red Team còn kiểm tra cả yếu tố con người và quy trình vận hành - những mắt xích thường bị bỏ qua nhưng lại là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới các sự cố an ninh.

Các giai đoạn của chiến dịch Red team được CMC Telecom tuân thủ theo framework chuẩn quốc tế MITRE ATT&CK, Cyber Kill Chain

Một chiến dịch Red Team thường trải qua các giai đoạn:

Trinh sát (Reconnaissance): Thu thập thông tin chi tiết về hạ tầng, ứng dụng, con người.

Xâm nhập ban đầu (Initial Access): Khai thác lỗ hổng hoặc tấn công phi kỹ thuật để xâm nhập.

Di chuyển ngang (Lateral Movement): Lan rộng trong hệ thống để tìm tài nguyên quan trọng.

Leo thang đặc quyền (Privilege Escalation): Giành quyền quản trị để kiểm soát sâu hơn.

Duy trì truy cập & khai thác (Persistence & Exfiltration): Giữ quyền kiểm soát và trích xuất dữ liệu.

Quy trình này bám sát các framework quốc tế như MITRE ATT&CK hay Cyber Kill Chain, giúp kịch bản sát nhất với thực tế mà doanh nghiệp có thể đối mặt.

Khác biệt so với Pentest hay Vulnerability Assessment

Kiểm thử xâm nhập (Pentest) hay rà soát lỗ hổng (Vulnerability Assessment) chủ yếu tập trung tìm kiếm các lỗi kỹ thuật và báo cáo. Trong khi đó, Red Team đóng vai đối thủ với một mục tiêu rõ ràng, thực hiện các kỹ thuật, chiến thuật và quy trình giống hệt kẻ tấn công ngoài đời thật. Mục tiêu không chỉ là “tìm lỗi” mà là đánh giá khả năng phát hiện, ứng phó và phục hồi của cả hệ thống.

Yếu tố phi kỹ thuật - mắt xích yếu nhất

Theo kinh nghiệm được chia sẻ từ các chuyên gia bảo mật CMC Telecom, nhiều cuộc tấn công ransomware thành công không chỉ bắt nguồn từ lỗ hổng phần mềm, mà từ sai sót của con người hoặc quy trình bảo mật lỏng lẻo. Các chiến thuật như social engineering, phishing, hay deepfake giả mạo lãnh đạo có thể đánh bại ngay cả những hệ thống được đầu tư mạnh về công nghệ.

Với sự bùng nổ của AI, kẻ tấn công có thể tạo ra email phishing tinh vi trong vài giây, dựng video deepfake thuyết phục hoặc tự động hóa toàn bộ quy trình khai thác lỗ hổng. Điều này khiến Red Team trở thành hoạt động không thể thiếu để doanh nghiệp kiểm tra sức đề kháng thật sự của mình.

Lợi ích thực tiễn của tấn công mô phỏng

Khám phá điểm yếu tiềm ẩn: Xác định cả các lỗ hổng kỹ thuật và phi kỹ thuật chưa từng được phát hiện.

Nâng cao năng lực Blue Team: Giúp đội phòng thủ cải thiện khả năng phát hiện, ứng phó nhanh và chính xác hơn.

Tối ưu đầu tư bảo mật: Cung cấp dữ liệu thực tế để doanh nghiệp ra quyết định đầu tư đúng chỗ.

Giảm thiểu rủi ro thực tế: Ngăn chặn thiệt hại về tài chính, uy tín và pháp lý trước khi bị tấn công thật sự.

Năng lực Red Team của CMC Telecom

CMC Telecom sở hữu đội ngũ Red Team được trang bị các chứng chỉ quốc tế danh giá như CREST, CISM, CRISC, CISA, CTIA, OSCP, OSEP, OSWE… và kinh nghiệm thực chiến dày dạn. Đặc biệt, các chuyên gia liên tục được vinh danh trên bảng vàng “Hall of Fame” của Apple nhờ phát hiện nhiều lỗ hổng nghiêm trọng trên các nền tảng công nghệ hàng đầu thế giới.

Mọi chiến dịch Red Team của CMC Telecom đều tuân thủ các framework hàng đầu như MITRE ATT&CK, NIST, SANS Institute, TIBER-EU. Tháng 7/2025, Công ty đã chính thức nhận chứng chỉ CREST, khẳng định năng lực và cam kết duy trì tiêu chuẩn kỹ thuật, đạo đức cao nhất trong ngành.

Red team CMC Telecom đạt các chứng chỉ quốc tế và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, đạo đức cáo nhất trong ngành

Một phần của hệ sinh thái bảo mật toàn diện

Dịch vụ Red Team nằm trong CMC Comprehensive Security Service (CCSS) - nền tảng bảo mật đa tầng, linh hoạt, giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro từ sớm và phản ứng nhanh trước mọi tình huống. Kết hợp đội ngũ chuyên gia, quy trình chuẩn hóa và công nghệ tiên tiến, CMC Telecom hiện là đối tác chiến lược an toàn thông tin tin cậy cho các tổ chức, doanh nghiệp trong kỷ nguyên chuyển đổi số và bùng nổ AI.

Thúy Ngà