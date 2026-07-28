Land Rover xác nhận với Car and Driver rằng hãng sẽ ngừng sản xuất Discovery Sport từ tháng 12/2026. Như vậy theo kế hoạch, 2026 cũng sẽ là năm sản xuất cuối cùng của mẫu SUV này.

Trong thông báo chính thức của Land Rover, hãng cho biết việc khai tử Discovery Sport nằm trong chu kỳ phát triển sản phẩm thông thường, đồng thời nhà máy Halewood tại vùng Merseyside (Anh) sẽ được chuyển đổi để sản xuất các dòng xe thế hệ mới của Jaguar Land Rover (JLR).

Ra mắt lần đầu vào năm 2015, Discovery Sport được định vị là mẫu SUV cỡ nhỏ thay thế cho LR2 (hay Freelander thế hệ thứ hai tại nhiều thị trường). Tuy nhiên, trong hơn 11 năm có mặt trên thị trường, mẫu xe này chỉ trải qua một lần nâng cấp vào năm 2020.

Ở lần nâng cấp này, Discovery Sport được tinh chỉnh thiết kế, bổ sung động cơ 4 xi-lanh mới cùng hệ truyền động hybrid nhằm cải thiện hiệu suất và đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe. Sau đó, mẫu xe gần như không còn có thay đổi nào đáng chú ý.

Dù Land Rover khẳng định việc dừng sản xuất là do kết thúc vòng đời sản phẩm, các chuyên gia của Auto Car cho rằng quyết định này cũng liên quan đến các quy định an toàn mới tại châu Âu.

Cụ thể, Quy định An toàn chung 2 (GSR2) của Liên minh châu Âu yêu cầu các mẫu xe mới phải được trang bị thêm nhiều hệ thống hỗ trợ lái và tính năng an toàn chủ động. Discovery Sport không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này và Land Rover được cho là không muốn đầu tư nâng cấp một mẫu xe đã bước vào giai đoạn cuối vòng đời.

Đây cũng là hướng đi mà Porsche từng áp dụng với phiên bản chạy xăng của Macan khi mẫu xe này không còn phù hợp với các quy định mới tại thị trường châu Âu.

Sau giai đoạn đầu đạt doanh số khả quan, sức hút của Discovery Sport liên tục suy giảm trong những năm gần đây. Theo Car and Driver, đây là mẫu xe bán chậm nhất của Land Rover trong năm 2025.

Khoảng trống mà Discovery Sport để lại sẽ sớm được lấp đầy bằng một mẫu SUV hoàn toàn mới mang tên Defender Sport. Mẫu xe này được phát triển theo phong cách của dòng Defender nhưng có kích thước nhỏ gọn hơn, hướng đến nhóm khách hàng trẻ và những người yêu thích khả năng vận hành đa địa hình.

Bên cạnh đó, Land Rover cũng được cho là đang phát triển một mẫu Range Rover GT với kiểu dáng thể thao hơn, dù nhiều khả năng sẽ được định vị ở phân khúc cao cấp với mức giá cao hơn Defender Sport. Với sự thay đổi này, Land Rover tiếp tục tái cơ cấu danh mục sản phẩm, tập trung vào các dòng xe thế hệ mới đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và điện hóa trong giai đoạn tiếp theo.

(Theo Car and Driver)

Bạn có góc nhìn thế nào về nội dung trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!