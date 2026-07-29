Toyota Land Cruiser FJ mới ra mắt tại Việt Nam được định vị là mẫu SUV địa hình (off-road) cỡ nhỏ, nằm trong phân khúc SUV khung gầm rời (body-on-frame) và là dòng xe "em út" trong gia đình Land Cruiser.

Mẫu xe nhập khẩu về Việt Nam chỉ có một phiên bản duy nhất và được hãng niêm yết giá 1,198 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngay sau khi ra mắt, tình trạng bán "bia kèm lạc" đã xuất hiện trên thị trường. Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, đã có nhân viên xưng danh thuộc đại lý Toyota ở Hà Nội chào bán xe theo hình thức "bán bia kèm lạc", gợi ý khách mua thêm gói phụ kiện trị giá khoảng 25-30 triệu đồng nếu muốn nhận xe sớm trong tháng 7. Trường hợp không mua phụ kiện, khách phải chờ đến cuối tháng 8 mới được bàn giao xe.

Nhân viên 1 đại lý xe ở Hà Nội gợi ý khách mua thêm gói phụ kiện trị giá khoảng 25-30 triệu đồng nếu muốn nhận nhận xe sớm. Ảnh: NVCC

Trên thực tế, tình trạng bán xe kèm gói phụ kiện không phải hiện tượng mới trên thị trường ô tô Việt Nam. Trong những giai đoạn nguồn cung khan hiếm nhưng nhu cầu mua xe tăng cao, nhiều mẫu xe "ăn khách" của hãng Toyota từng rơi vào tình trạng khách muốn nhận xe sớm phải chấp nhận mua thêm phụ kiện trị giá từ vài chục triệu đồng hoặc phải chi thêm tiền chênh lên đến cả trăm triệu đồng

Trước đây, hiện tượng này từng xuất hiện với các mẫu như Toyota Veloz Cross, Corolla Cross, Land Cruiser hay Innova Cross... Khi nguồn cung dần ổn định, tình trạng "bán bia kèm lạc" thường chấm dứt, thậm chí nhiều mẫu xe còn được các đại lý áp dụng chương trình giảm giá, ưu đãi để kích cầu.

Có thể thấy, với việc "kèm lạc" ngay khi xe vừa ra mắt diễn ra trong bối cảnh sức mua của thị trường ô tô vẫn chưa thực sự khởi sắc, có thể khiến Toyota Land Cruiser FJ giảm lợi thế so với các đối thủ, khiến không ít khách hàng cân nhắc trước khi xuống tiền.

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