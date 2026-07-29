Silvestri Automobili, một hãng xe mới thành lập tại Sant'Agata Bolognese (Ý) - quê hương của Lamborghini, vừa chính thức trình làng mẫu siêu xe đầu tiên mang tên MN 40 Tributo.

Đây là chiếc xe được phát triển như một lời tri ân dành cho kỹ sư Nicola Materazzi, người đứng sau những mẫu xe huyền thoại như Ferrari F40, Lancia Stratos hay Bugatti EB110 trước khi qua đời vào năm 2024.

Khác với xu hướng điện hóa và tự động hóa đang thống trị ngành công nghiệp ô tô, MN 40 Tributo hướng đến trải nghiệm lái thuần túy khi sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên kết hợp hộp số sàn và bàn đạp ly hợp truyền thống.

Thiết kế gợi nhớ Ferrari F40

Mẫu siêu xe nước Ý sở hữu thân xe bằng sợi carbon do nghệ sĩ kiêm nhà thiết kế Francesco Rocco thực hiện. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, MN 40 Tributo dễ khiến người xem liên tưởng đến Ferrari F40 với cánh gió sau cố định, ba ống xả đặt giữa và dải sơn màu đen chạy dọc thân xe.

Tuy nhiên, Silvestri Automobili không sao chép hoàn toàn mẫu xe huyền thoại. Phần đầu xe được tạo hình theo phong cách riêng với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn pha mang nét hiện đại cùng các hốc hút gió cỡ lớn, trong khi hai bên thân xe xuất hiện nhiều khe dẫn khí và cánh hướng gió lấy cảm hứng từ những mẫu concept kinh điển của Bertone.

Bên dưới lớp vỏ carbon là khung gầm dạng ống bằng nhôm được phát triển riêng. Theo nhà sản xuất, cấu trúc này được thiết kế dựa trên các nguyên lý mà chính Nicola Materazzi từng theo đuổi, ưu tiên khả năng phân bổ trọng lượng tối ưu thay vì phụ thuộc quá nhiều vào các hệ thống điện tử.

Hệ thống treo sử dụng các chi tiết hợp kim nhôm Ergal siêu nhẹ, có khả năng điều chỉnh điện tử. Xe được trang bị phanh gốm carbon với cùm phanh 10 piston phía trước và 6 piston phía sau, đi kèm bộ mâm 20 inch phía trước và 21 inch phía sau.

Động cơ V12 888 mã lực kết hợp hộp số sàn

Điểm nhấn lớn nhất của MN 40 Tributo nằm ở khoang động lực. Xe sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6.8L đặt giữa do một nhà cung cấp của Ý chế tạo. Khối động cơ này đạt giới hạn vòng tua lên tới 9.500 vòng/phút, cho công suất cực đại 888 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm.

Toàn bộ sức mạnh được truyền tới cầu sau thông qua hộp số sàn 7 cấp do CIMA (Bologna) sản xuất. Xe sử dụng cần số cơ khí kiểu "gated", bàn đạp ly hợp truyền thống cùng bộ vi sai cảm biến mô-men xoắn.

Trong bối cảnh gần như mọi siêu xe hiện nay đều chuyển sang hộp số tự động với lẫy chuyển số sau vô-lăng để tối ưu tốc độ sang số, việc Silvestri Automobili vẫn giữ lại ba bàn đạp được xem là lựa chọn hiếm hoi nhằm mang đến cảm giác điều khiển chân thực cho người cầm lái.

Dù vậy, hãng vẫn cung cấp tùy chọn hộp số tuần tự với lẫy chuyển số dành cho những khách hàng muốn trải nghiệm hiện đại hơn.

Hiện Silvestri Automobili mới giới thiệu 1 nguyên mẫu kích thước thật của MN 40 Tributo và dự kiến sản xuất tổng cộng 15 xe trong vòng ba năm tới. Trong đó, chỉ 13 chiếc được bán ra thị trường, còn hai chiếc sẽ được hãng giữ lại.

Giá bán của mẫu siêu xe này chưa được công bố, nhưng với số lượng sản xuất cực kỳ giới hạn cùng động cơ V12 hút khí tự nhiên kết hợp hộp số sàn, MN 40 Tributo được dự đoán sẽ trở thành món hàng sưu tầm dành cho những người yêu thích các siêu xe "analog" đúng nghĩa.

(Theo Carscoops)

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