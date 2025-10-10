Rikkeisoft tổ chức Rikkei Global Summit 2025 – sự kiện công nghệ quốc tế quy mô lớn nhất trong năm, quy tụ gần 300 doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ trên thế giới. Ảnh: Minh Sơn

Rikkeisoft đặt mục tiêu IPO tại Nhật

Ngày 10/10, Công ty Rikkeisoft tổ chức Rikkei Global Summit 2025 – sự kiện công nghệ quốc tế quy mô lớn nhất trong năm, quy tụ gần 300 doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ hàng đầu đến từ Nhật Bản, Mỹ, Việt Nam, Singapore và nhiều quốc gia khác.

Sự kiện được xem là bước ngoặt trong hành trình toàn cầu hóa của Rikkeisoft, thể hiện tầm nhìn “Make in Vietnam – Go Global”, khẳng định năng lực công nghệ Việt trên bản đồ thế giới. Tại đây, ông Tạ Sơn Tùng – Chủ tịch Rikkeisoft chính thức tuyên bố: “Rikkeisoft đang chuẩn bị cho cột mốc IPO tại Nhật trong 3 năm tới, hướng tới giấc mơ trở thành kỳ lân công nghệ Việt Nam. IPO sẽ giúp chúng tôi trưởng thành hơn và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam".

Theo ông Tạ Sơn Tùng, sau 13 năm phát triển, Rikkeisoft hiện có hơn 2.200 nhân sự, 13 văn phòng toàn cầu tại 5 quốc gia cùng 3 công ty thành viên. Việc IPO tại Nhật Bản không chỉ là cột mốc tài chính, mà còn là bước khẳng định uy tín, năng lực quản trị minh bạch và tầm nhìn dài hạn của một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng 50% mỗi năm, song song với việc chuyển mình từ mô hình outsourcing (gia công phần mềm) sang cung cấp giải pháp tư vấn – công nghệ toàn diện. Rikkeisoft cũng đặt trọng tâm vào phát triển sản phẩm công nghệ “Made by Vietnam” – một hướng đi thể hiện khát vọng sáng tạo, thay vì chỉ dừng lại ở dịch vụ gia công truyền thống.

“Chúng tôi muốn trở thành cầu nối giữa trí tuệ Việt Nam và thế giới, chứng minh rằng người Việt có thể tạo ra sản phẩm, chứ không chỉ thực hiện ý tưởng của người khác", ông Tùng nói.

Ngành gia công phần mềm Việt Nam đứng trước “ngã rẽ”

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cho biết ngành gia công phần mềm toàn cầu dự kiến đạt quy mô hơn 1.000 tỷ USD vào năm 2025. Tuy nhiên, ông cảnh báo ngành này đang ở “ngã rẽ mang tính tồn vong”.

“Thế giới đang cần một ‘bản cập nhật phần mềm’. Khi công nghệ AI đã chuẩn hóa công thức, câu hỏi không còn là giải quyết thế nào, mà là giải quyết điều gì và giá trị thực sự mà chúng ta tạo ra là gì. Đây là thời điểm ngành gia công phần mềm cần tư duy của người kiến tạo giá trị, chứ không chỉ là người thực thi công nghệ",ông Dũng nói.

Theo ông, các doanh nghiệp Việt cần nhanh chóng chuyển từ gia công sang sáng tạo, từ “service” sang “solution”, và Rikkeisoft chính là hình mẫu tiên phong cho sự chuyển đổi đó.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cho biết ngành gia công phần mềm đang ở “ngã rẽ mang tính tồn vong”. Ảnh: Minh Sơn

Rikkeisoft xác định 4 trụ cột chiến lược trong giai đoạn mới: Đầu tư mạnh mẽ vào AI, coi đây là động lực tăng trưởng cốt lõi, ứng dụng sâu vào sản phẩm và giải pháp doanh nghiệp. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua mô hình “ba nhà” – Nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp. Mở rộng thị trường toàn cầu, tiến tới cung cấp giải pháp toàn diện về chuyển đổi số cho doanh nghiệp quốc tế. Chuẩn bị IPO tại Nhật Bản, tạo tiền đề trở thành “kỳ lân công nghệ Việt Nam” trong vòng ba năm tới.

Tầm nhìn này phù hợp với bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, và cũng là lời đáp cho xu hướng dịch chuyển của ngành công nghệ toàn cầu – nơi AI, dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán đám mây (Cloud Computing) đang tái định nghĩa mô hình tăng trưởng.

Go Global – bước đi chiến lược khẳng định vị thế công nghệ Việt

Theo đại diện Rikkeisoft, chiến lược Go Global được xem là “chìa khóa” mở ra giai đoạn phát triển mới của doanh nghiệp. Công ty hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghệ toàn diện gồm ba mảng chính: Consulting – Product – Comprehensive Technology Solutions (Tư vấn – Sản phẩm – Giải pháp công nghệ).

Mục tiêu không chỉ là tăng doanh thu quốc tế, mà còn là đưa trí tuệ Việt Nam ra thế giới, mở rộng mạng lưới chi nhánh tại Nhật Bản, Mỹ, Singapore, Việt Nam, và Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ Rikkei Global Summit 2025, Rikkeisoft ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với hàng loạt đối tác chiến lược gồm: Tập đoàn MISUMI – đối tác lớn trong lĩnh vực tự động hóa và linh kiện công nghiệp: Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo (TSE) – đối tác hỗ trợ quá trình chuẩn bị IPO tại Nhật Bản, Tsunagu Group Holdings Inc., Evo Ventures Co., Ltd – các đối tác đầu tư và tư vấn chiến lược, Đại học Ritsumeikan – hợp tác đào tạo và phát triển nhân lực công nghệ.

Các thỏa thuận này giúp Rikkeisoft mở rộng thị trường, tăng cường hợp tác quốc tế và phát triển nhân lực, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình IPO và hiện thực hóa tầm nhìn “Unicorn Việt Nam”.

Ông Tạ Sơn Tùng, Chủ tịch Rikkeisoft chia sẻ, Rikkeisoft đang chuẩn bị cho cột mốc IPO tại Nhật trong 3 năm tới và hướng tới giấc mơ trở thành kỳ lân công nghệ Việt Nam. Ảnh: Minh Sơn

Ông Tạ Sơn Tùng nhấn mạnh: “Hiện Rikkeisoft đang hoạt động minh bạch như một công ty đại chúng. Mục tiêu IPO sẽ làm cho chúng tôi trưởng thành hơn và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam. Rikkeisoft đặt mục tiêu tăng trưởng 50% mỗi năm, với khát vọng đưa trí tuệ Việt Nam vươn tầm thế giới. Đây là mục tiêu đầy thách thức cho những người Rikkeisoft”.

Từ một startup chỉ có 5 kỹ sư tại Hà Nội vào năm 2012, Rikkeisoft đã vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp CNTT tư nhân lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm, đặc biệt tại thị trường Nhật Bản.

Hành trình IPO tại Tokyo không chỉ là dấu mốc riêng của doanh nghiệp, mà còn mang ý nghĩa đưa thương hiệu công nghệ Việt ra sàn quốc tế – điều từng là “giấc mơ xa” với nhiều công ty phần mềm Việt Nam.