Chương trình Học bổng thể hiện cam kết lâu dài của Đại học RMIT Việt Nam trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng, thúc đẩy nghiên cứu chất lượng cao và bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo tương lai. Thông qua các học bổng dành cho bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, nhà trường đang đầu tư vào những tài năng có khả năng tạo ra đổi mới mang tính đột phá, phát triển giải pháp từ sức mạnh nội tại, cũng như đóng góp cho doanh nghiệp, chính phủ, giới học thuật và cộng đồng trong nước và quốc tế.

Hạn cuối nộp đơn ứng tuyển học bổng đại học dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam là ngày 5/3/2027. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 28/5/2027 nhằm giúp ứng viên chủ động hơn trong việc lập kế hoạch cho chặng đường học tập tiếp theo.

Học sinh, sinh viên có thể ứng tuyển học bổng nhiều ngành và cấp học khác nhau qua chương trình Học bổng 2027. Ảnh: RMIT

Ứng viên học bổng đại học (không phải quốc tịch Việt Nam) và thạc sĩ có thể tham khảo trang Học bổng trên trang web của RMIT Việt Nam để biết thêm thông tin về thời gian nộp hồ sơ và yêu cầu đối với từng loại. Thông tin chi tiết về học bổng Tiến sĩ năm 2027, bao gồm lịch trình tuyển sinh và các điều kiện ứng tuyển, sẽ sớm được công bố.

Học bổng danh giá nhất dành cho sinh viên mới là Học bổng toàn phần. Ứng viên sẽ được đánh giá toàn diện các mặt gồm thành tích học tập, tham gia hoạt động cộng đồng và tiềm năng lãnh đạo. Ứng viên xuất sắc được chọn sẽ nhận học bổng bao gồm 100% học phí cho toàn bộ chương trình đại học.

Học bổng toàn phần là hạng mục học bổng danh giá nhất, bao gồm toàn bộ học phí chương trình đại học. Ảnh: RMIT

Bên cạnh đó là Học bổng Chắp cánh ước mơ, hạng mục học bổng toàn phần được triển khai từ năm 2014, dành cho sinh viên khuyết tật và/hoặc gặp khó khăn về tài chính. Một số Học bổng Chắp cánh ước mơ sẽ tiếp tục được triển khai cùng các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì mục tiêu kiến tạo thêm cơ hội học tập bình đẳng cho cộng đồng yếu thế và dễ bị tổn thương, trong đó có Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh, Hiệp hội Bảo trợ trẻ em Christina Noble, KOTO, Trung tâm Bảo trợ xã hội Nhà may mắn, Viện REACH, Tổ chức từ thiện Saigonchildren, Trung tâm vì người mù Sao Mai, Hội Người mù Việt Nam và Tổ chức VietHope.

Ngoài các hạng mục học bổng toàn phần, trường còn trao nhiều học bổng bán phần với mức hỗ trợ từ 25% đến 50% học phí ở nhiều hạng mục khác nhau, bao gồm học bổng theo ngành học, thành tích học tập, dành cho sinh viên quốc tế và sau đại học. Đặc biệt, trường còn triển khai 5 học bổng mới theo ngành học gồm Kế toán, Công nghệ thực phẩm và dinh dưỡng, Kỹ thuật điện tử và hệ thống máy tính, Kỹ thuật robot và cơ điện tử, và Hàng không.

RMIT Việt Nam trao nhiều học bổng STEM để hỗ trợ sinh viên phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Ảnh: RMIT

Tổng Giám đốc Đại học RMIT Việt Nam Giáo sư Scott Thompson-Whiteside cho biết Chương trình Học bổng luôn giữ vai trò trọng tâm trong cam kết của nhà trường với việc phát triển nhân tài và mở rộng cơ hội giáo dục tại Việt Nam.

“Đại học RMIT luôn kiên định với cam kết bồi dưỡng thế hệ kế cận. Thông qua chương trình học bổng, chúng tôi mong muốn đầu tư vào những nhân tố tài năng - những người sẽ chung tay làm thay đổi diện mạo các ngành nghề và đóng góp cho sự phát triển của xã hội”, Giáo sư Thompson-Whiteside chia sẻ.

Sinh viên nhận học bổng sẽ được tiếp cận chương trình giáo dục đạt chuẩn quốc tế, trải nghiệm học tập gắn với thực tiễn doanh nghiệp và nhiều cơ hội phát triển kỹ năng, kiến thức cùng tư duy cần thiết để thành công trong tương lai và tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng.

Từ khi thành lập trường vào năm 2000, Đại học RMIT Việt Nam đã trao hơn 2.000 suất học bổng cho sinh viên đại học và sau đại học tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới, tương đương với khoản đầu tư hơn 665 tỉ đồng cho phát triển tài năng trẻ.

Ngày trải nghiệm 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM là cơ hội để học sinh, sinh viên tìm hiểu thêm về các hạng mục học bổng, khám phá ngành học phù hợp với định hướng tương lai, cũng như tự cảm nhận trải nghiệm học tại Đại học RMIT. Tại đây, người tham dự sẽ được gặp gỡ giảng viên và sinh viên hiện đang học tại trường, cũng như lắng nghe chia sẻ thực tế về hành trình học tập. Đăng ký tham dự tại trang web chính thức của Ngày trải nghiệm 2026.

(Nguồn: Đại học RMIT Việt Nam)