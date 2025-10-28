Kỷ lục được thiết lập với 631 ổ bánh mì Việt Nam được sắp xếp thành hình số “25”. Ảnh: RMIT

Sáng kiến này đánh dấu 25 năm đóng góp của cả hai tổ chức cho lĩnh vực giáo dục Việt Nam, đồng thời tôn vinh văn hóa Việt thông qua món bánh mì đầy tính biểu tượng. Hơn 1.000 khách mời đã chứng kiến nỗ lực xác lập kỷ lục, trong đó có bà Sarah Hooper - Tổng lãnh sự Australia tại TP.HCM, cộng đồng RMIT, các nhà tài trợ doanh nghiệp và đối tác. Một giám khảo chính thức của Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới đã có mặt và xác nhận kỷ lục ngay tại chỗ.

Bà Jodie Altan - Phó Tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại, Đại học RMIT Việt Nam, cho biết: “Bánh mì mang câu chuyện Việt Nam ra thế giới - câu chuyện của trí sáng tạo, tính kiên cường và sự kết nối. Những gì chúng tôi đang làm cũng mang sứ mệnh tương tự: đem nền giáo dục đẳng cấp thế giới đến Việt Nam mà vẫn không rời xa con người và văn hóa của vùng đất này. Cùng với KOTO, chúng tôi thực hiện sự kiện xác lập kỷ lục Guinness thế giới để tôn vinh cách văn hóa và giáo dục có khả năng tạo thay đổi lâu bền”.

Xác lập một kỷ lục Guinness thế giới không hề dễ dàng. Quá trình này đòi hỏi phải lên kế hoạch kỹ lưỡng, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe và thực hiện chính xác đến từng chi tiết. Từ việc đảm bảo kết cấu vững chắc của mô hình bánh mì, đến các yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh, an toàn và tài liệu kiểm chứng, mọi yếu tố đều phải đạt chất lượng đẳng cấp thế giới. Nhiều tháng chuẩn bị đã làm nên một khoảnh khắc duy nhất để làm nên lịch sử từ những chiếc bánh mì Việt.

Ông Austin Johnson - Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới, ông Jimmy Phạm - KOTO, bà Jodie Altan - Đại học RMIT Việt Nam (từ trái sang). Ảnh: RMIT

Ông Austin Johnson - Giám khảo Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới, chia sẻ: “Mỗi kỷ lục Guinness đều được đánh giá theo các tiêu chí rõ ràng, bao gồm: khả năng đo lường, xác thực, tiêu chuẩn hóa và tính độc đáo. Trong trường hợp này, kết cấu phải hoàn toàn được làm từ bánh mì, tạo hình chính xác số 25 và được các chuyên gia độc lập kiểm định. Ngoài ra, ban tổ chức cần đảm bảo toàn bộ quá trình chế biến tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, từ khâu sản xuất đến phân phối. Nỗ lực này không chỉ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật mà còn thể hiện sự tổ chức chặt chẽ và mục tiêu rõ ràng trong lễ kỷ niệm 25 năm".

“Ban tổ chức đã đảm bảo mọi yếu tố đều đáp ứng các quy định của kỷ lục, đồng thời gắn kết cộng đồng một cách tích cực. Đây là một nỗ lực được thực hiện bài bản, thể hiện tính chuyên nghiệp và sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên tham gia”.

Hàng trăm tình nguyện viên đã cùng nhau chuẩn bị, sắp xếp và đóng gói bánh mì, biến món ăn mang đậm bản sắc văn hóa này thành dấu ấn của tinh thần cộng đồng và ý nghĩa nhân văn. Ảnh: RMIT

Để đảm bảo vệ sinh và an toàn, khoảng 400 người đã tham gia vào quá trình chuẩn bị bánh mì. Các tình nguyện viên đã xếp nhân vào từng ổ bánh mì, gói riêng để trưng bày. Sau khi kỷ lục được xác lập, bánh mì được phát cho người tham dự sự kiện để thưởng thức tại chỗ, biến ngày kỷ niệm thành hành động cộng đồng ý nghĩa nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn thông qua Quỹ Hy vọng.

Thời gian qua, Quỹ Hy vọng và KOTO có nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ yếu thế cũng như thanh thiếu niên ở vùng sâu vùng xa, gặp nhiều khó khăn. Trong đó, Quỹ kết nối cho các học sinh người dân tộc thiểu số, mồ côi ở các tỉnh về học nghề dịch vụ, khách sạn, nhà hàng tại Trung tâm đào tạo của KOTO.

Bà Sarah Hooper - Tổng lãnh sự Australia tại TP.HCM, tham dự sự kiện thiết lập kỷ lục nhân dịp 25 năm thành lập trường và hỗ trợ sáng kiến “Trường học Ước mơ” của KOTO. Ảnh: RMIT

Tại sự kiện, bầu không khí rộn ràng và đậm chất cộng đồng. Khách tham dự háo hức đón chờ, thưởng thức âm nhạc, tham gia các hoạt động và cùng chứng kiến chiếc bánh mì khổng lồ số 25 dần thành hình. Đây không chỉ là một nỗ lực xác lập kỷ lục mà còn là minh chứng về sức mạnh của sự hợp tác, giáo dục và tinh thần nhân văn.

Đến ngày 25/10, sự kiện đã huy động được 21.000 USD (khoảng 552 triệu đồng). Chương trình gây quỹ vẫn đang được tiếp tục cho đến hết tháng 11. Toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để xây dựng Trường học Ước mơ của KOTO - một dự án giáo dục tiên phong nhằm cung cấp chương trình đào tạo nghề khách sạn và kỹ năng sống hoàn toàn miễn phí cho thanh thiếu niên khó khăn. Đây không chỉ là một ngôi trường mới, mà còn là cam kết bền vững trong việc tạo ra cơ hội, sự tự tin và tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ.

