Vụ việc diễn ra vào thứ Ba (31/3) và nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trong cộng đồng công nghệ, đặc biệt khi công cụ này đang được xem là một trong những sản phẩm AI phát triển nhanh nhất hiện nay.

Theo tuyên bố chính thức từ Anthropic, sự cố không liên quan đến việc bị tấn công hay xâm nhập hệ thống. Người phát ngôn của công ty nhấn mạnh rằng không có dữ liệu khách hàng nhạy cảm hoặc thông tin đăng nhập nào bị lộ.

“Không có dữ liệu nhạy cảm của khách hàng hay thông tin xác thực nào bị liên quan hoặc bị lộ. Đây là vấn đề trong quá trình đóng gói phát hành do lỗi con người, không phải vi phạm bảo mật. Chúng tôi đang triển khai các biện pháp để ngăn điều này tái diễn”, đại diện công ty cho biết.

Dù vậy, việc mã nguồn bị công khai, dù chỉ một phần, vẫn được xem là cú đánh đáng kể đối với một startup đang trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt. Mã nguồn nội bộ thường chứa logic thiết kế, phương pháp tối ưu và cách tích hợp công nghệ – những thông tin có giá trị lớn đối với các nhà phát triển phần mềm cũng như đối thủ.

Một bài đăng trên nền tảng X lúc 4h23 sáng thứ Ba (giờ miền Đông Mỹ) chia sẻ liên kết đến phần mã nguồn bị rò rỉ đã thu hút hơn 21 triệu lượt xem chỉ sau vài giờ. Con số này phản ánh mức độ quan tâm rất lớn của cộng đồng công nghệ đối với Claude Code và cũng cho thấy tốc độ lan truyền đáng kinh ngạc của thông tin trong thời đại AI.

Việc mã nguồn xuất hiện công khai giúp các nhà phát triển có thể hiểu sâu hơn cách Anthropic xây dựng công cụ của mình. Đồng thời, điều này cũng có thể hỗ trợ các đối thủ nghiên cứu và cải tiến sản phẩm cạnh tranh.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Anthropic gặp vấn đề liên quan đến dữ liệu trong thời gian gần đây. Theo báo cáo của Fortune, một số mô tả về mô hình AI sắp ra mắt của công ty cùng nhiều tài liệu nội bộ khác đã được phát hiện trong bộ nhớ đệm dữ liệu công khai chỉ vài ngày trước đó.

Việc hai sự cố liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn đặt ra câu hỏi về quy trình kiểm soát nội bộ của công ty, đặc biệt khi Anthropic đang xử lý những công nghệ AI tiên tiến và nhạy cảm. Trong bối cảnh cuộc đua AI ngày càng nóng, mọi sai sót liên quan đến bảo mật đều có thể ảnh hưởng đến uy tín và niềm tin của khách hàng.

Anthropic được thành lập vào năm 2021 bởi một nhóm cựu lãnh đạo và nhà nghiên cứu của OpenAI. Công ty nhanh chóng nổi tiếng với mô hình AI mang tên Claude, được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với các hệ thống trí tuệ nhân tạo hàng đầu.

Claude Code được phát hành rộng rãi vào tháng 5 và nhanh chóng trở thành công cụ được nhiều lập trình viên ưa chuộng. Phần mềm này hỗ trợ xây dựng tính năng mới, sửa lỗi, tự động hóa tác vụ và tăng tốc quá trình phát triển phần mềm. Nhờ khả năng hiểu ngữ cảnh tốt và tích hợp linh hoạt, Claude Code đã đạt mức tăng trưởng đáng kể chỉ trong thời gian ngắn.

Theo số liệu được công bố, mức doanh thu tính theo tốc độ hàng năm của công cụ này đã vượt 2,5 tỷ USD vào tháng 2/2026. Con số này cho thấy sức hút lớn của AI lập trình trong doanh nghiệp và cộng đồng phát triển phần mềm.

Thành công của Claude Code đã khiến nhiều công ty công nghệ lớn tăng tốc đầu tư vào các sản phẩm tương tự. Những tên tuổi như OpenAI, Google và xAI đều đang rót nguồn lực mạnh để phát triển trợ lý lập trình AI cạnh tranh trực tiếp.

Trong bối cảnh đó, bất kỳ sự cố nào liên quan đến bảo mật hoặc quy trình nội bộ đều có thể ảnh hưởng đến vị thế của Anthropic. Dù công ty khẳng định đây chỉ là lỗi đóng gói phát hành, việc mã nguồn bị lộ vẫn có thể mang lại lợi thế nhất định cho đối thủ.

