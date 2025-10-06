Theo Đồn Biên phòng Sơn Trà, thời gian gần đây, trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện tình trạng một số tàu cá tự ý tổ chức dịch vụ chở khách ra biển tham gia hoạt động câu mực, câu cá ban đêm.

Dù chưa được cấp phép, nhiều chủ tàu vẫn ngang nhiên hoạt động, thậm chí quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok với nhiều video, bài viết giới thiệu “trải nghiệm câu mực đêm ở Đà Nẵng”.

Đây là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, trái với quy định pháp luật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và vận tải đường thủy.

Quảng cáo câu mực đêm rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: G.X

Thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản và đảm bảo an toàn du lịch biển, lực lượng biên phòng Sơn Trà đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại vùng biển Bán đảo Sơn Trà và khu vực lân cận.

Kết quả, 17h30 ngày 1/10, tổ công tác phát hiện tàu cá ĐNa-11837-TS đang chở 2 hành khách sử dụng dịch vụ câu mực trái phép. Chủ tàu bị lập biên bản, xử phạt hành chính 13 triệu đồng.

Trước đó, vào 10h30 ngày 28/8, Đồn Biên phòng Sơn Trà cũng phát hiện 2 phương tiện ĐNa-11371-TS và ĐNa-11842-TS, mỗi tàu chở 15 người nhưng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ. Cả 2 chủ tàu bị xử phạt 12 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Sơn Trà kiểm tra, xử lý các tàu cá vi phạm. Ảnh: G.X

Đồn Biên phòng Sơn Trà khuyến cáo người dân và du khách cần tìm hiểu kỹ, chỉ lựa chọn các đơn vị được cấp phép khi tham gia hoạt động trải nghiệm trên biển. Việc sử dụng tàu thuyền tự phát, không đảm bảo điều kiện pháp lý và an toàn kỹ thuật có thể dẫn đến nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản.

Theo Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, dịch vụ du lịch câu mực đêm hiện chưa được cấp phép; mọi hoạt động tổ chức dạng này trên địa bàn thành phố đều là tự phát.