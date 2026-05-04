Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, phường Vĩnh Phúc (Phú Thọ) đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới trong xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công hiện đại giai đoạn 2026 – 2030. Điểm nhấn đáng chú ý là việc đưa vào vận hành robot trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin và thực hiện thủ tục hành chính.

Ngay sau khi đề án được ban hành, ngày 7/4/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường chính thức lắp đặt và đưa robot AI vào hoạt động. Đây được xem là bước tiến cụ thể trong quá trình chuyển đổi số tại cơ sở, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho người dân, đặc biệt là những người còn hạn chế về kỹ năng số.

Robot AI được tích hợp nhiều chức năng thiết thực như: hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp thông tin về các dịch vụ công, hỗ trợ tra cứu hồ sơ và chỉ dẫn vị trí các bộ phận tiếp nhận, trả kết quả.

Đáng chú ý, hệ thống có khả năng tương tác bằng giọng nói, giúp người dân dễ dàng đặt câu hỏi và nhận hướng dẫn trực tiếp mà không cần thao tác phức tạp. Nhờ đó, việc tiếp cận thông tin trở nên nhanh chóng, rõ ràng và thuận tiện hơn.

Robot AI thông minh hỗ trợ người dân tra cứu thông tin và thực hiện thủ tục hành chính.

Theo UBND phường Vĩnh Phúc, từ ngày 1/1 đến 15/3/2026, Trung tâm đã tiếp nhận 2.714 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 299 hồ sơ chuyển từ kỳ trước. Đã có 2.586 hồ sơ được giải quyết và trả kết quả, 128 hồ sơ đang trong thời hạn xử lý.

Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 99,96%, phản ánh mức độ chuyển đổi số cao trong giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.

Không chỉ vậy, trong số hồ sơ đã giải quyết, có tới 99,92% được xử lý đúng và trước hạn; chỉ 2 hồ sơ chậm hạn, chiếm tỷ lệ rất thấp (0,08%).

Bên cạnh việc giải quyết thủ tục, phường cũng tiếp nhận và xử lý 10 phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến hành vi hành chính. Tất cả đều được giải quyết và công khai theo quy định, góp phần tăng tính minh bạch và trách nhiệm trong hoạt động của bộ máy hành chính.

Anh Nguyễn Văn Hải, một người dân phường Vĩnh Phúc chia sẻ, trước đây khi làm thủ tục hành chính, nhiều người còn lúng túng vì không nắm rõ quy trình, giấy tờ cần thiết. Tuy nhiên, từ khi Trung tâm ứng dụng công nghệ số và đưa robot AI vào hỗ trợ, người dân được hướng dẫn cụ thể ngay từ đầu nên việc thực hiện thủ tục trở nên thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian và công sức.

Theo ông Đoàn Hồng Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện các nền tảng dịch vụ công trực tuyến, tăng cường kết nối dữ liệu và mở rộng các tiện ích thông minh. Mục tiêu là xây dựng mô hình phục vụ “nhanh chóng, công khai, minh bạch, hiện đại”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Như vậy, có thể nói việc đưa robot AI vào hoạt động không chỉ là một bước tiến về công nghệ mà còn là giải pháp thiết thực trong việc đưa thông tin đến gần người dân hơn. Khi các công cụ số được triển khai ngay tại cơ sở, người dân có thể dễ dàng tiếp cận, hiểu và thực hiện thủ tục hành chính, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách thông tin, hướng tới nền hành chính phục vụ hiệu quả và bền vững.