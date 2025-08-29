Cụ thể: Tàu chạy kéo dài, liên tục từ 5h30 ngày 29/8 đến 3h10 ngày 30/8, với tần suất 10 phút/chuyến trong dịp Quốc khánh 2/9.

Ngày 30/8: Tàu hoạt động từ 4h30 – 22h00. Trong đó, từ 4h30 – 7h30 và 11h00 – 14h00 tàu chạy tần suất 6 phút/chuyến; các khung giờ còn lại giãn cách 10 phút/chuyến. Từ 3h10 – 4h30, tàu tạm dừng kỹ thuật để bảo trì, kiểm tra hệ thống, bảo đảm an toàn vận hành.

Lượng khách sử dụng metro những ngày qua tăng vọt. Ảnh: N. Huyền

Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Thành phố, Metro Hà Nội miễn phí vé tàu trong 4 ngày: 30/8, 31/8, 1/9 và 2/9. Từ 0h ngày 30/8 đến hết ngày 2/9, hành khách đi lại tại tất cả các ga trên tuyến 2A (Cát Linh – Hà Đông) và tuyến 3.1 (Nhổn – Ga Hà Nội) đều được miễn phí vé.

Lãnh đạo Metro Hà Nội lưu ý: Hành khách nên sử dụng nhà vệ sinh trong ga trước khi ra khỏi cổng soát vé, vì sau khi đã ra ngoài sẽ không thể quay lại.

Để thuận tiện, đơn vị đã bố trí thêm 15 buồng vệ sinh lưu động tại khu vực ga Cát Linh (trong đó có 4 buồng tại Ngõ 167 Hào Nam) và 4 buồng vệ sinh bên ngoài ga Cầu Giấy.

Những ngày này, lượng khách sử dụng metro tăng vọt, Metro Hà Nội khuyến nghị hành khách không chen lấn, xô đẩy gây mất an toàn.

Ăn uống đầy đủ, chuẩn bị nước và đồ ăn nhẹ, nhất là trong giờ cao điểm khi lượng khách đông, có thể phải xếp hàng lâu và chú ý bảo quản tư trang cá nhân, tránh thất lạc hoặc bị mất cắp.

Nghìn xe buýt ở TPHCM đồng loạt miễn phí vé

Ngày 29/8, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM (Trung tâm) cho biết, dự báo nhu cầu di chuyển của người dân, đặc biệt là xe buýt trong dịp lễ sẽ tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024.

Các đầu mối giao thông lớn như sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón 125.000 lượt mỗi ngày, tăng 6% so với cùng kỳ. Các tuyến xe liên tỉnh ước tính khoảng 65.330 lượt khách mỗi ngày, tăng 9% so với cùng kỳ.

Trung tâm dự kiến lượng khách đi xe buýt để kết nối với các đầu mối giao thông sân bay, bến xe rất lớn. Trong ngày 30/8 và 2/9, lượng khách dự kiến sẽ tăng lên hơn 100.000 lượt/ngày.

Nghìn xe buýt ở TPHCM chạy miễn phí phục vụ hành khách dịp lễ 2/9. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Nhằm đảm bảo an toàn và thông suốt dịp lễ 2/9, Trung tâm đã chấp thuận phương án điều chỉnh kéo dài thời gian, tăng chuyến phương tiện vận tải hành khách công cộng.

Trong đó, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ được điều chỉnh tăng thời gian hoạt động từ 5h đến 23h, tăng từ 230 lên 251 chuyến vào ngày 30 và 31/8. Riêng hai ngày 1 và 2/9 sẽ tăng chuyến tàu lên 264 chuyến.

Phía Trung tâm cho biết, dịp lễ ngày 2/9, hành khách đi tàu metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ được miễn phí vé 100%.

Ngoài ra, nghìn phương tiện xe buýt cũng sẽ chạy miễn phí để phục vụ hành khách vui chơi lễ.