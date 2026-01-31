Ngày 31/1, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức Lễ khai trương Hệ sinh thái STEM và vinh danh các đội thi đạt thành tích cao tại các giải đấu STEM, Robotics quốc tế năm 2025.

Sự kiện do NIC phối hợp với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ thực hiện, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp cùng giáo viên, học sinh từ nhiều địa phương.

Học sinh trải nghiệm hệ sinh thái STEM tại NIC Hòa Lạc trong ngày khai trương. Ảnh: NIC

Hệ sinh thái STEM tại NIC Hòa Lạc gồm phòng học STEM tham khảo và không gian trải nghiệm STEM, được thiết kế theo mô hình mở, tích hợp các khu chức năng học tập, thực hành, chế tác và trải nghiệm công nghệ. Hệ thống trang thiết bị gồm máy tính, robot giáo dục, máy in 3D và các thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục STEM.

Theo ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, mô hình này nhằm hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy và học STEM, đồng thời kết nối các hoạt động đào tạo, trải nghiệm, thi đấu và nghiên cứu khoa học.

Đây là kết quả của sự phối hợp giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong phát triển giáo dục STEM.

Trong thời gian tới, NIC dự kiến phối hợp với các đối tác triển khai các chương trình tập huấn giáo viên, chuyển giao học liệu, tổ chức hoạt động trải nghiệm và vận hành thường xuyên không gian STEM.

Theo ban tổ chức, giáo dục STEM đang trở thành một trong những định hướng quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực, khi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò ngày càng lớn trong tăng trưởng kinh tế.

Tại Việt Nam, giáo dục STEM được thúc đẩy thông qua nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại diện doanh nghiệp tham gia chương trình, bà Ngô Thị Thuỳ Dương, CEO OneSpace, cho rằng việc doanh nghiệp đồng hành cùng các cơ quan quản lý và nhà trường góp phần đưa STEM gắn với thực tiễn.

Cũng tại sự kiện, NIC tổ chức vinh danh các đội thi và huấn luyện viên đạt thành tích cao tại các giải đấu STEM, Robotics quốc tế trong năm 2025. Đây là các cuộc thi có vòng chung kết quốc tế diễn ra vào tháng 11 và 12/2025.

Phát biểu tại lễ vinh danh, ông Vũ Quốc Huy cho biết việc ghi nhận các đội thi "thể hiện tầm nhìn và quyết tâm của Việt Nam trong phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao ngay từ khi các em còn là học sinh tiểu học, trung học đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới”.

Dịp này, NIC cũng phát động một số cuộc thi, giải đấu STEM - Robotics quốc tế năm 2026 do đơn vị bảo trợ hoặc đồng tổ chức, gồm Enjoy AI Vietnam và Open Asia Enjoy AI 2026, First Global Challenge Vietnam 2026, Giải vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025–2026, cùng cuộc thi đổi mới sáng tạo quốc tế Act In Space.