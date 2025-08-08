Theo báo China Daily, việc tiếp nhận này nhằm khám phá sâu hơn khả năng kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh và nghệ thuật sân khấu. Đây là lần đầu tiên robot thông minh hình người tại Trung Quốc được ghi danh là nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Robot mang tên “Học Bá 01” nhẹ và có độ bền cao. Đây là sản phẩm do nhóm nghiên cứu của giáo sư Li Qingdu thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải phát triển. Công ty Shanghai DroidUp Co chịu trách nhiệm sản xuất, trong khi phần thiết kế ngoại hình và phong cách do giáo sư Yang Qingqing của Học viện Sân khấu Thượng Hải đảm nhiệm.

Ảnh: China Daily

"Robot này là một thực thể vật lý tích hợp AI. Chúng tôi đang cố gắng để tạo ra một người máy sinh học với ngoại hình, biểu cảm, chuyển động và tương tác tự nhiên giống con người", giáo sư Li đồng thời là nhà sáng lập công ty DroidUp cho biết.

Theo giáo sư Yang, cố vấn học thuật của Học Bá 01, chương trình đào tạo robot sẽ kéo dài 4 năm, bao gồm các mô-đun cơ bản, nghệ thuật, hệ thống và nhiệm vụ. Robot sẽ được huấn luyện toàn diện về mô hình hóa nhận thức, kiểm soát thể hiện, biểu đạt hành động, nhập vai trên sân khấu và thực hiện các nhiệm vụ báo cáo, thử thách, biểu diễn ở cấp tiến sĩ.

Trong tương lai, Học Bá 01 sẽ tham gia các lớp học cùng những nghiên cứu sinh khác. Robot sẽ được học lý thuyết, thực hành kịch nghệ và nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm tích hợp AI và nghệ thuật biểu diễn.

“Chương trình tiến sĩ robot là một thử nghiệm giáo dục đột phá, đòi hỏi sự kết hợp giữa tri thức và hành động. Robot có khả năng học rất nhanh, điều này sẽ tác động lớn đến giáo dục tương lai”, Viện sĩ Zhang Jianwei thuộc Viện Kỹ thuật Hàn lâm Trung Quốc nhấn mạnh.

Hương Giang