Từ sân khấu Xuân Vãn đến bước nhảy vọt chưa từng có

Đêm gala Xuân Vãn 2026 của CCTV vừa khép lại nhưng dư âm vẫn khiến mạng xã hội toàn cầu “dậy sóng”. Hàng loạt robot hình người không chỉ xuất hiện mà còn “chiếm sóng” với những màn trình diễn chưa từng có trong lịch sử nhân loại: múa võ, diễn hài, nhảy đồng bộ và thậm chí tham gia tiểu phẩm cùng nghệ sĩ nổi tiếng.

Bốn startup hàng đầu Trung Quốc – Unitree Robotics, Galbot, Noetix và MagicLab – đồng loạt đưa sản phẩm lên sân khấu trong các tiết mục võ thuật, ca múa nhạc và phim ngắn. Điểm nhấn khó quên là dàn robot múa võ như Lý Tiểu Long, vấp ngã rồi tự đứng dậy, hay màn nhào lộn hoàn hảo. Đặc biệt, MagicBot Z1 và MagicBot Gen1 của Magic Atom đã song ca, nhảy múa cùng Dịch Dương Thiên Tỉ và Ngôn Thừa Húc, tạo nên khoảnh khắc “người máy – người thật” khiến khán giả vỗ tay không ngớt.

Chỉ vài tháng sau khi khai trương Robot Mall – siêu thị bán robot hình người đầu tiên thế giới vào tháng 8/2025, Trung Quốc đã nâng tầm công nghệ lên một cấp độ mới. Nếu năm ngoái robot chỉ đứng một chỗ múa quạt, thì năm nay chúng đã múa côn nhị khúc, kiếm, trường côn, nhào lộn, nhảy xoay 360 độ trên không và tung người đá.

Đáng chú ý nhất là dàn humanoid của Unitree Robotics. Chúng di chuyển linh hoạt, uyển chuyển đúng chất võ thuật Trung Hoa, phối hợp nhịp nhàng không một sai sót. Không robot nào ngã, không một lần mất thăng bằng dù thực hiện động tác cực khó. Khả năng kết nối thời gian thực giữa các robot đạt mức hoàn hảo, chứng tỏ hệ thống điều khiển và cảm biến đã tiến bộ vượt bậc.

Unitree hiện có hai mẫu nổi bật: G1 cao 1,3 m, nặng 35 kg (đã gồm pin), và H2 cao 1,8 m. Giá bán dao động từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng Việt Nam, phù hợp từ gia đình đến doanh nghiệp.

Robot Trung Quốc trình diễn như người. Ảnh cắt từ Video CCTV.

Cuộc chiến nghìn tỷ USD – Trung Quốc dẫn đầu, thế giới “giật mình”

Màn trình diễn Xuân Vãn không chỉ là show giải trí. Unitree đầu tư hàng trăm tỷ đồng để đưa robot lên sân khấu – đây là chiến lược kép: quảng bá sản phẩm và khẳng định vị thế công nghệ quốc gia trước mắt thế giới.

Tháng 8/2025, tại Bắc Kinh, Robot Mall ra mắt đúng ngày khai mạc Hội nghị Robot Thế giới 2025 (WRC 2025). Với hơn 1.500 sản phẩm từ 200 công ty và sự tham dự của Vương Hưng Tinh – nhà sáng lập Unitree, sự kiện này khẳng định Trung Quốc không chỉ dẫn đầu mà đang định hình tương lai ngành robot.

Số liệu thống kê gây sốc: Năm 2024, Trung Quốc chiếm 2/3 bằng sáng chế robot toàn cầu, sản xuất hơn nửa số robot công nghiệp lắp đặt mới trên thế giới – vị thế dẫn đầu suốt 11 năm liên tiếp. Chương trình “Robot +” đẩy mật độ robot tại nhà máy lên 470 bộ/10.000 công nhân, vượt Mỹ (295 bộ). Các nhà máy “không ánh đèn” của Foxconn, BYD, FAW-Volkswagen đang vận hành hoàn toàn bằng robot Walker S, kiểm tra rò rỉ khí lạnh – công việc từng nguy hiểm chết người.

Thị trường humanoid toàn cầu đang bùng nổ. Morgan Stanley dự báo riêng Trung Quốc tăng trưởng 23%/năm, đạt 108 tỷ USD năm 2028. Citigroup ước tính toàn cầu chạm 7.000 tỷ USD năm 2050 với 648 triệu robot hoạt động. Elon Musk từng tuyên bố kinh tế thế giới có thể tăng gấp 10 lần nhờ “đội quân lao động không mệt mỏi”.

Trung Quốc dẫn đầu nhờ chính sách mạnh tay: quỹ hàng trăm tỷ USD cho trí tuệ nhân tạo (AI) và robot, hơn 50-60 startup (Unitree, AgiBot…) dự kiến sản xuất cả chục nghìn robot chỉ trong vòng một năm – chiếm nửa sản lượng toàn cầu. Unitree đã khởi động sản xuất hàng loạt 1.000 chiếc/năm.

Hồi tháng 4/2025 Elon Musk thừa nhận: “Optimus của Tesla đang dẫn đầu về hiệu suất, nhưng vị trí thứ 2 đến thứ 10 sẽ thuộc về các công ty Trung Quốc”.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, sự thay đổi có thể đã rất lớn.

Mỹ vẫn mạnh về đổi mới với Boston Dynamics, Agility Robotics, Figure AI và Tesla Optimus (dự kiến 1 triệu chiếc/năm từ 2027, giá 20.000-30.000 USD). Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, Trung Quốc đang thắng trong cuộc chiến robot hình người. Cuộc đua không chỉ kinh tế mà còn địa chính trị.

Và mới đây nhất, ngày 5/2/2026, Elon Musk cảnh báo thẳng trong phỏng vấn với Dwarkesh Patel: “Nếu không có AI và robot, Mỹ chắc chắn 1.000% sẽ phá sản”.

Với khoản nợ công 38,5 nghìn tỷ USD, chi phí lãi vay đã lên 1 nghìn tỷ USD/năm – vượt cả ngân sách quân sự.

Robot được dự báo sẽ lấp chỗ trống thiếu hụt lao động, đặc biệt ở Trung Quốc với nguy cơ thiếu 30 triệu công nhân sản xuất. Chúng đảm nhận công việc nguy hiểm, lặp lại như phân loại rác, giao thuốc tại viện dưỡng lão, tuần tra đường phố hay dẫn tour bảo tàng. Đồng thời tạo bước ngoặt kinh tế trước nguy cơ sụp đổ tài chính.

Từ sân khấu Xuân Vãn rực rỡ đến những nhà máy không ánh đèn, Trung Quốc đã gửi thông điệp rõ ràng: cuộc chiến robot hình người nghìn tỷ USD không còn là tương lai – mà đã bắt đầu. Thế giới đang giật mình. Và cuộc đua chỉ mới ở vạch xuất phát.