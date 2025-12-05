Sinh ra và lớn lên tại vùng quê giàu truyền thống cách mạng ở xã Đất Đỏ, TPHCM (trước đây thuộc huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), anh Nguyễn Hữu Hiếu (41 tuổi) lên TPHCM theo học một trường cao đẳng.

Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, anh không lựa chọn ở lại thành phố với công việc đúng chuyên ngành mà quyết định trở về quê, bắt đầu khởi nghiệp từ trái lêkima (còn gọi là quả trứng gà).

Khu vườn rộng 11.000m2 được anh Hiếu tạo dựng để trồng cây lêkima, các loại rau củ quê hương và dãy nhà tre nứa làm nơi trưng bày. Ảnh: Quang Hưng

Từ thành công tạo ra sản phẩm trà lêkima, anh tiếp tục thực hiện ước mơ tạo dựng một khu vườn không chỉ để trồng cây ăn quả, rau củ, mà còn trở thành không gian tham quan, trải nghiệm, góp phần gìn giữ văn hóa và dấu ấn lịch sử của quê hương.

Bằng sự kiên trì và quyết tâm, sau 9 tháng, anh Hiếu đã biến mảnh đất trống 11.000m2 ở tổ 16, ấp Thanh Bình (xã Đất Đỏ) thành khu vườn đặc biệt, gần gũi thiên nhiên mang tên “quê hương Đất Đỏ”.

“Tôi muốn mang hình ảnh quê hương, lịch sử và những cây trái đặc trưng của Đất Đỏ đến gần với mọi người. Khu vườn không chỉ là nơi trồng cây mà còn là nơi kể chuyện về quê hương”, anh Hiếu chia sẻ lý do khởi tạo khu vườn.

Anh Hiếu bên vườn cây lêkima. Ảnh: Quang Hưng

Theo anh Hiếu, để tạo dựng khu vườn, có những ngày, anh làm từ 5h đến tối muộn, tay phồng rộp vì xẻ đất, trồng cây dưới nắng gắt. “Có lúc nhìn hàng cây héo rũ, tôi gần như muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ đến lời hứa với chính mình rằng phải làm điều gì đó cho quê hương, tôi lại đứng dậy tiếp tục”, anh nói.

Trung tâm khu vườn là hơn 200 cây lêkima, loại cây gắn liền với lịch sử vùng đất và quê hương nữ anh hùng Võ Thị Sáu. “Mỗi cây lêkima như mang theo một phần ký ức của quê hương, trồng chúng là cách tôi kết nối với lịch sử và văn hóa nơi mình sinh ra”, anh Hiếu tâm sự.

Không gian trồng các loại rau quả mang hương vị quê. Ảnh: Quang Hưng

Anh Hiếu bên giàn mướp đã đến lúc thu hoạch, sau thời gian cần mẫn chăm sóc. Ảnh: Quang Hưng

Bên cạnh vườn lêkima, anh Hiếu còn bố trí khu trồng rau, củ truyền thống như rau muống, môn tím, mướp, bí, xà lách, cà tím... tạo nên không gian xanh mát bên cánh đồng.

Những vật dụng cổ được anh Hiếu sưu tập, trưng bày bên trong khu vườn. Ảnh: Quang Hưng

Một số nông cụ ngày xưa được anh Hiếu lưu giữ, mang ra trưng bày. Ảnh: Quang Hưng

Anh còn dựng lên dãy nhà tre nứa giản dị để trưng bày các nông cụ xưa như bồ lúa, cái cày, máy sàng gạo cùng bộ sưu tập vật dụng từ thời nhà Nguyễn: giỏ mai cài thọ, nghiên mực, bàn là, chén bát... giúp tái hiện hình ảnh làng quê ngày trước.

Chân dung các vị anh hùng, nhà cách mạng gắn với vùng đất Đất Đỏ được anh Hiếu tự tay vẽ. Ảnh: Quang Hưng

Cùng với đó, anh còn trưng bày nhiều tấm gỗ vẽ chân dung các vị anh hùng, nhà cách mạng gắn với vùng đất Đất Đỏ và giới thiệu sản phẩm chế biến từ trái lêkima. Không gian này giúp mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ hiểu thêm về lịch sử, văn hóa vùng đất.

“Với tôi, khu vườn không chỉ là không gian tham quan, trải nghiệm mà còn để mọi người hiểu hơn về quê hương mình”, anh Hiếu bày tỏ.

Về dự định tương lai, anh Hiếu cho biết đang hướng đến xây dựng mô hình một khu vườn kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp, du lịch và trải nghiệm. Với anh, khu vườn không chỉ là ước mơ của riêng, mà sẽ trở thành nơi cộng đồng cùng đến, cùng nhớ về một vùng đất giàu truyền thống và nghĩa tình.