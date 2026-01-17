Đầu năm 2025, Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1997, ở TPHCM) quyết định cải tạo mảnh vườn có sẵn của gia đình ở xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi cũ) thành nơi trồng trọt, nấu nướng đẹp mắt.

Khu vườn rộng khoảng 600m2, ban đầu chỉ trồng rau theo nhu cầu, chưa được quy hoạch hợp lý.

Sau đó, Nghĩa bắt tay vào “làm mới”, thiết kế lại không gian cho khoa học để sử dụng hiệu quả hơn, đồng thời tạo không gian sinh hoạt gần gũi với thiên nhiên như mong muốn.

“Không gian này vốn là khu vườn nhỏ của gia đình mình, đã có từ trước. Đầu năm 2025, mình mới xây dựng một căn chòi nhỏ làm bếp nấu ăn ở giữa vườn, đồng thời kết hợp cải tạo, sắp xếp lại cảnh quan xung quanh”, Nghĩa nói.

Khu vườn nằm gần khu dân cư, không tách biệt hoàn toàn nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh, trong lành ở vùng ngoại ô

Thời gian đầu thiết kế lại vườn, Nghĩa gặp khá nhiều khó khăn, từ việc suy nghĩ bố trí không gian ra sao cho đến khâu chuẩn bị vật liệu, làm đất…

Chàng trai 29 tuổi cũng chưa có kinh nghiệm làm nông nghiệp chuyên nghiệp, chủ yếu vừa làm vừa học hỏi thêm và thử nghiệm dần trong quá trình trồng trọt thực tiễn.

Sau khoảng 1 năm, khu vườn mới hoàn thiện. Nghĩa phân chia không gian thành các khu vực nhỏ như góc trồng rau, bếp, lối đi… để thuận tiện sử dụng và chăm sóc hàng ngày.

Khu vườn nhìn từ trên cao

Nghĩa trồng rau theo mùa và theo nhu cầu ăn uống hằng ngày của gia đình

Vườn chủ yếu trồng các giống rau trái quen thuộc như cải xanh, cải thìa, xà lách, mồng tơi, rau dền, đậu, bầu bí…, vừa thích nghi tốt với điều kiện khí hậu ở địa phương, vừa dễ chăm, lại nhanh cho thu hoạch, năng suất cao.

Các góc trồng rau cũng được thiết kế thành từng khuôn trồng riêng biệt, ưu tiên sự thông thoáng và dễ thoát nước.

Các khuôn này đều được làm từ tre khô. Đây là vật liệu sẵn có ở địa phương, gần gũi với thiên nhiên và phù hợp với không gian vườn, lại dễ kiếm, không tốn kém chi phí.

Vườn được làm mới sau mỗi vụ thu hoạch để phù hợp với loại rau và tăng tính mỹ quan

Bên cạnh đó, Nghĩa cũng bố trí linh hoạt vị trí khuôn trồng theo hình vuông hoặc hình chữ nhật để tiện di chuyển, chăm sóc thường xuyên mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cho khu vườn.

“Sau mỗi mùa vụ và khi thu hoạch xong, mình thường thay đổi hình dạng khuôn trồng cho phù hợp với loại rau và khả năng chăm sóc.

Trong vườn cũng không có số lượng khuôn cố định, mình chỉ thiết kế đủ dùng, trồng được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu”, Nghĩa cho hay.

Ngoài làm vườn, trồng trọt, Nghĩa còn đi cạo mủ cao su để có thêm thu nhập

Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm làm nông nghiệp nhưng chàng trai trẻ nhận thấy việc trồng trọt khá thuận lợi nhờ nguồn đất tự nhiên chất lượng, không gian thoáng đãng, đón được nhiều ánh nắng mặt trời.

“Việc trồng trọt nhìn chung khá thuận lợi nhờ đất thoáng và nhiều nắng, tuy nhiên vẫn phụ thuộc thời tiết nên cũng có lúc gặp khó khăn”, anh nói thêm.

Căn chòi nhỏ được làm từ nguồn vật liệu chủ đạo là tre, gỗ

Ở giữa vườn, Nghĩa thiết kế một căn chòi nhỏ, làm nơi nấu ăn và sinh hoạt hàng ngày. Chòi có diện tích vừa đủ, khoảng 10m2, được dựng và hoàn thiện trong khoảng vài tuần.

Đây là nơi anh thường nấu những bữa cơm giản dị từ chính nguồn rau trái sạch tự trồng.

Một số món ăn được Nghĩa chế biến từ rau trái trong vườn

Chàng trai TPHCM cho biết, khu vườn không chỉ là nơi trồng trọt mà còn là không gian để bản thân học cách sống chậm lại, cân bằng tinh thần và trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống.

Thỉnh thoảng, anh cũng tranh thủ thời gian rảnh rỗi để quay video, ghi lại những thước phim bình dị về đời sống sinh hoạt ở thôn quê, lan tỏa sự bình yên tới mọi người.

