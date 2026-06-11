Ngày 11/6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một xe buýt BRT đang di chuyển trên đường dưới chân ga Văn Khê (tuyến metro Cát Linh - Hà Đông) theo hướng Yên Nghĩa - Hà Đông thì bất ngờ bị vật liệu từ trên cao rơi trúng làm vỡ tấm kính của phương tiện.

Hình ảnh ga Văn Khê

Gặp sự cố ''trên trời rơi xuống'', tài xế đã cho xe dừng lại để kiểm tra. Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường, ghi nhận vụ việc và tiến hành lập biên bản.

Đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) xác nhận sự việc và cho biết phần vật liệu rơi xuống là lớp vữa thuộc hạng mục trang trí của nhà ga, không liên quan đến kết cấu chịu lực cũng như hoạt động vận hành của tuyến đường sắt đô thị.

Theo lý giải của đơn vị vận hành metro, lớp vữa được thi công với độ dày khoảng 5cm nhưng không có lưới liên kết bên trong. Sau nhiều năm khai thác, dưới tác động của thời tiết và rung chấn trong quá trình vận hành, khu vực này xuất hiện các vết nứt dẫn tới bong tróc.

Hà Nội Metro cho biết sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra tổng thể các nhà ga trên toàn tuyến để đánh giá hiện trạng, đồng thời triển khai các biện pháp gia cố, khắc phục nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông bên dưới.