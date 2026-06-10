Theo MRB, hiện công tác triển khai Gói thầu CP06 - Thiết kế, lắp đặt hệ thống đường sắt 1, bao gồm đầu máy toa xe, thiết bị Depot, hệ thống điều khiển trung tâm (CC/SCADA), tín hiệu, thông tin và cấp điện - đang được các bên liên quan tiếp tục phối hợp thực hiện theo các quy định của hợp đồng, pháp luật Việt Nam và các cam kết với nhà tài trợ.

MRB cho biết, đối với các dự án hạ tầng quy mô lớn sử dụng hợp đồng quốc tế và có yêu cầu kỹ thuật phức tạp, việc phát sinh những nội dung cần làm rõ về chi phí, tiến độ cũng như trách nhiệm thực hiện giữa các bên là tình huống thường gặp trong quá trình triển khai.

Thời gian qua, đơn vị này đã phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu, cơ quan chức năng và các bên liên quan để rà soát, làm rõ các vấn đề kỹ thuật, tiến độ, chi phí cũng như những nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Dự án metro Nhổn - ga Hà Nội đang được các cơ quan chức năng và đối tác liên quan phối hợp xử lý các vướng mắc phát sinh tại gói thầu CP06. Ảnh: Hoàng Hà

Đối với các nội dung còn đang được xem xét, MRB cho biết đang tiếp tục yêu cầu các bên cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và các căn cứ liên quan nhằm bảo đảm việc đánh giá, xử lý được thực hiện khách quan, minh bạch, tuân thủ các quy định của hợp đồng, pháp luật Việt Nam cũng như các điều ước và thông lệ quốc tế có liên quan.

Song song với quá trình rà soát, MRB cũng chủ động nghiên cứu các phương án kỹ thuật, pháp lý và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm tính liên tục của dự án, hạn chế tối đa các tác động đến tiến độ chung.

Theo MRB, tình hình triển khai dự án cùng các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đang được đơn vị thường xuyên báo cáo UBND TP Hà Nội và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, MRB hiện cũng đang phối hợp với các đối tác và cơ quan liên quan trong việc nghiên cứu, đánh giá độc lập đối với một số nội dung chuyên môn. Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở để các bên tiếp tục trao đổi và thống nhất phương án xử lý phù hợp.

MRB cho biết thêm, UBND TP Hà Nội, các cơ quan chức năng, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cùng các đối tác liên quan đang tích cực phối hợp, hỗ trợ nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, qua đó thúc đẩy tiến độ triển khai phần ngầm của dự án.

Trước đó, ngày 9/6, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) khẩn trương báo cáo tình trạng và kết quả xử lý tranh chấp hợp đồng tại gói thầu CP06 của dự án metro Nhổn - ga Hà Nội.

Theo Sở Xây dựng, các tranh chấp kéo dài tại gói thầu này có nguy cơ ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào năm 2027 và làm tăng tổng mức đầu tư dự án. Dù đã được đôn đốc từ cuối tháng 5, đến nay MRB vẫn chưa có báo cáo cụ thể về tình hình xử lý tranh chấp cũng như các hồ sơ liên quan.

Sở Xây dựng đề nghị MRB làm rõ nguyên nhân phát sinh tranh chấp, đánh giá tác động đến tiến độ, tài chính và kỹ thuật của dự án, đồng thời báo cáo hiệu quả dịch vụ tư vấn pháp lý trước ngày 12/6.

Dự án đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội có tổng chiều dài 12,5km, gồm 8,5km đi trên cao với 8 nhà ga và 4km đi ngầm với 4 ga ngầm. Hiện đoạn trên cao từ Nhổn đến Cầu Giấy đã được đưa vào khai thác thương mại, trong khi đoạn ngầm từ Cầu Giấy đến ga Hà Nội đang tiếp tục thi công. Khởi công từ năm 2009 và dự kiến hoàn thành vào năm 2015, dự án đã nhiều lần điều chỉnh tiến độ. Theo kế hoạch hiện nay, toàn tuyến sẽ được hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2027.