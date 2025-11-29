Báo cáo "Sự trỗi dậy của hệ sinh thái các gian hàng chính hãng tại Đông Nam Á" do Cube Asia thực hiện và Lazada công bố ngày 27/11 chỉ ra sự chuyển dịch mạnh mẽ trong hành vi mua sắm khu vực.

Theo đó, thương mại điện tử (TMĐT) đang bước qua giai đoạn cạnh tranh đơn thuần bằng giá để tiến tới kỷ nguyên "thương mại lòng tin".

Khảo sát trên 6.000 người tiêu dùng tại 6 quốc gia (gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam) cho thấy 90% người mua sắm trực tuyến hiện tương tác tích cực với các gian hàng chính hãng.

Đáng chú ý, 31% người tiêu dùng khẳng định sẵn lòng trả thêm từ 10–30% chi phí so với mức giá thông thường để đổi lấy sự xác thực và an tâm về nguồn gốc sản phẩm.

Cube Asia dự đoán tổng giá trị giao dịch sản phẩm chính hãng thông qua các gian hàng trực tuyến có thể lên đến 150 tỷ USD vào năm 2030. Ảnh: Cube Asia

Báo cáo nhận định, người dùng khu vực đang ngày càng mua sắm có chủ đích. 90% nhóm khách hàng này chấp nhận mức giá cao hơn, xem đây là khoản chi phí cần thiết để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sản phẩm.

Tại Việt Nam và Thái Lan, tỷ lệ người mua sắm tại các gian hàng chính hãng đang dẫn đầu khu vực, vượt mức 90%.

Các yếu tố như "cam kết chính hãng", "đánh giá và xếp hạng" đã trở thành chốt chặn quan trọng trong quyết định xuống tiền của người dùng tại các thị trường này.

Xu hướng chấp nhận chi tiêu cao hơn cho sự an tâm đang thúc đẩy quy mô thị trường hàng chính hãng tăng trưởng nhanh chóng. Từ mức 12% tổng giá trị giao dịch năm 2020, phân khúc này đã tăng lên 30% trong năm 2025, tương đương quy mô 40 tỷ USD.

Dự báo đến năm 2030, tỷ trọng này sẽ đạt 55% thị trường TMĐT Đông Nam Á, chạm mốc 150 tỷ USD.

Tại thị trường Việt Nam, xu hướng này thể hiện rõ qua các đợt mua sắm lớn gần đây. Số liệu từ Lazada cho thấy trong dịp 11/11, doanh thu từ hệ sinh thái gian hàng chính hãng (LazMall) chiếm tới 80% tổng doanh thu sàn. Không chỉ số lượng đơn hàng tăng gần 4 lần, mà giá trị trung bình mỗi đơn hàng (AOV) cũng ghi nhận mức tăng trưởng dương.

Cá biệt trong dịp này, giá trị đơn hàng trung bình tăng tới 67% so với ngày thường, phản ánh việc người dùng ngày càng tự tin chi tiêu cho các giỏ hàng giá trị lớn khi có niềm tin vào nền tảng.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe này, công nghệ đóng vai trò then chốt trong việc củng cố niềm tin. Báo cáo chỉ ra 78% người dùng tin tưởng vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình so sánh và lựa chọn sản phẩm.

Bên cạnh đó, hành vi "showrooming" – xem hàng trực tiếp tại cửa hàng rồi mua online – cũng phổ biến với 73% người dùng, buộc các nền tảng phải đẩy mạnh mô hình đa kênh để trải nghiệm mua sắm liền mạch hơn.

Trong năm 2025, Lazada dự kiến tiếp tục mở rộng nguồn cung hàng chính hãng quốc tế từ Gmarket, Tmall và nâng cao chính sách đổi trả trong 30 ngày tại Việt Nam để thu hút nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm.