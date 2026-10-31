Một sinh viên mới tốt nghiệp tìm được việc lương 15 triệu đồng/tháng tại Phiên giao dịch việc làm ngành Xây dựng - Cơ khí - Giao thông lần 2. Trong khi một lao động 43 tuổi từng nhận lương 1.500 USD/tháng chấp nhận nghỉ việc để tìm cơ hội mới.







Ghi nhận của PV VietNamNet tại Phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành Xây dựng - Cơ khí - Giao thông lần 2, diễn ra sáng nay tại Hà Nội, cho thấy thị trường lao động có nhiều lựa chọn, với nhu cầu tuyển dụng lớn trong các lĩnh vực trên.

Vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Giao thông vận tải, Vũ Hoàng Anh đã tìm được cơ hội việc làm trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử với mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng.

Vừa ra trường Vũ Hoàng Anh đã tìm được việc làm với mức lương 15 triệu đồng/ tháng. Ảnh: Vũ Điệp.

Hoàng Anh cho biết, sau khi tìm hiểu thông tin tuyển dụng, em đặc biệt quan tâm đến vị trí kỹ thuật điện tử, bởi công việc phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

“Với sinh viên mới ra trường, mức lương 15 triệu đồng/tháng là khá ổn định. Em thấy công việc phù hợp với chuyên ngành và có nhiều cơ hội phát triển”, Hoàng Anh chia sẻ.

Ngoài thu nhập, nam sinh viên còn quan tâm đến môi trường làm việc, khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn và cơ hội tích lũy kinh nghiệm.

Từng nhận lương 1.500 USD, nay ưu tiên công việc gần nhà

Ở nhóm lao động có kinh nghiệm, anh Nguyễn Văn Ninh (43 tuổi, Hà Nội) lại có những ưu tiên khác khi tìm việc.

Anh Ninh cho biết từng làm quản lý tại một công ty sản xuất đồ dân dụng với mức lương 1.500 USD/tháng, anh quyết định nghỉ việc sau thời gian dài thường xuyên phải xa gia đình.

Sau hai tháng nghỉ ngơi, anh bắt đầu tìm kiếm cơ hội mới, mong muốn tiếp tục làm đúng chuyên môn nhưng có công việc gần nhà hơn.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu mua hàng hóa, anh Ninh cho rằng công việc này không đơn thuần là tìm nhà cung cấp, đặt hàng mà còn đòi hỏi kiến thức về sản phẩm, yếu tố kỹ thuật và khả năng phân tích cấu thành giá.

Dù từng giữ vị trí quản lý với thu nhập khá cao, người đàn ông 43 tuổi cho hay hiện anh không quá đặt nặng chức danh hay tiền lương.

“Thu nhập không phải vấn đề quan trọng nhất. Tôi muốn làm đúng chuyên môn, nhưng quan trọng là công việc gần nhà”, anh chia sẻ.

Theo anh Ninh, chuyển sang lĩnh vực hoàn toàn mới sẽ khó phát huy kinh nghiệm tích lũy nhiều năm. Tuy nhiên, tuổi tác đôi khi vẫn là rào cản khi một số doanh nghiệp có xu hướng ưu tiên lao động trẻ.

Doanh nghiệp trả lương tới 48 triệu đồng

Trong khi người lao động cân nhắc lựa chọn công việc, nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh tuyển dụng, nhất là trong lĩnh vực xây dựng, cơ khí và giao thông.

Đại diện một doanh nghiệp xây dựng cho biết đơn vị cần tuyển nhiều vị trí, từ lao động phổ thông, công nhân có tay nghề đến nhân sự quản lý công trình. Đáng chú ý, doanh nghiệp chấp nhận tuyển cả người chưa có kinh nghiệm và tổ chức đào tạo sau khi tiếp nhận.

Nhu cầu tuyển dụng xây lắp đang rất lớn. Ảnh: Vũ Điệp.

Mức thu nhập dao động 14-48 triệu đồng/tháng, tùy vị trí, năng lực và kinh nghiệm. Mức lương khoảng 48 triệu đồng dành cho những vị trí đòi hỏi tay nghề cao, kinh nghiệm thực tế và khả năng quản lý, điều hành đội nhóm khoảng 20 công nhân trở lên.

Anh Phan Đức Minh Ngọc, nhân viên tuyển dụng của một công ty xây dựng cho biết đơn vị đã kết nối, tuyển dụng gần 200 lao động trong những ngày gần đây.

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực, doanh nghiệp triển khai nhiều kênh tuyển dụng, chú trọng giới thiệu nội bộ, mở rộng mạng lưới cộng tác viên và hợp tác với các đầu mối tuyển dụng.

Gần 8.000 chỉ tiêu tuyển dụng trong xây dựng, cơ khí, giao thông

Theo khảo sát của Sở Nội vụ Hà Nội, 32 doanh nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng, cơ khí và giao thông có nhu cầu tuyển tổng cộng 7.965 lao động. Đáng chú ý, có 6.145 vị trí với mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng trở lên, chiếm 77,1% tổng nhu cầu. Đây chủ yếu là các vị trí quản lý, kỹ sư, kỹ thuật viên, chỉ huy và giám sát công trình.

Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hàng nghìn lao động trong lĩnh vực xây dựng, cơ khí và giao thông. Ảnh: Vũ Điệp.

Nhóm việc làm có thu nhập 10-15 triệu đồng/tháng có 1.274 chỉ tiêu (16%), trong khi 487 vị trí trả dưới 10 triệu đồng/tháng.

Xét theo trình độ, lao động trung cấp, công nhân kỹ thuật được tuyển nhiều nhất với 4.371 chỉ tiêu (54,9%). Nhóm có trình độ THPT có 2.176 chỉ tiêu (27,3%), cao đẳng, đại học trở lên có 1.418 chỉ tiêu (17,8%).

Đáng chú ý, nhu cầu tuyển dụng không chỉ tập trung ở lao động trẻ. Các doanh nghiệp cần tuyển 3.647 người từ 30 tuổi trở xuống, 2.176 người trong độ tuổi 31-40, 1.631 người từ 41-50 tuổi và 511 người từ 51-60 tuổi.