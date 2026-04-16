Đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây trong 3 ngày (năm nhuận có thể kéo dài 4 ngày), với nhiều nghi lễ mang đậm dấu ấn Phật giáo Nam tông. Trong đó, ngày cuối cùng được xem là quan trọng nhất khi diễn ra lễ tắm Phật và tắm sư.

Chiều 16/4, người dân tập trung về chùa Candaransi mang theo nước thơm được pha từ nước sạch, hoa tươi và hương liệu để tham gia nghi lễ. Trước khi cử hành, các chùa thường nổi ba hồi trống báo hiệu, tượng Phật được thỉnh ra đặt tại không gian rộng để thuận tiện cho việc thực hiện nghi thức.

14h, chư Tăng và Phật tử thực hiện khóa lễ sám hối trước Đức Phật, thành tâm nhìn lại, sám hối những lỗi lầm trong năm cũ.

Sau đó, Hòa thượng Danh Lung, Trụ trì chùa, chủ trì nghi thức tắm Phật bằng nước thơm. Nước được rưới nhẹ lên tượng Phật trong không khí trang nghiêm, thể hiện lòng tôn kính và niềm tin hướng thiện.

Nghi lễ tắm Phật là một trong những nghi thức đặc trưng, mang ý nghĩa thanh lọc thân tâm, gột rửa phiền não, nhắc nhở mỗi người sống thiện lành hơn trong năm mới. Đây cũng là dịp người Khmer gửi gắm ước nguyện về bình an, hạnh phúc, công việc hanh thông, mưa thuận gió hòa.

Sau khi các sư thực hiện nghi lễ, bà con Khmer sẽ cùng tham gia tắm Phật để tỏ lòng biết ơn đức Phật.

Nước thơm được nấu từ các loại lá cây có mùi dễ chịu như lá sả, bưởi hòa cùng hoa tươi, được người dân nhẹ nhàng rưới lên tượng Phật để thể hiện lòng tôn kính và cầu mong điều tốt lành cho năm mới.

Tiếp đó, các sư sãi trong chùa thực hiện nghi thức tắm sư, dùng nước thơm rửa tay, chân cho sư trụ trì, cầu chúc sức khỏe, an lành. Chư tăng sau đó ban phúc, gửi lời chúc may mắn đến Phật tử đầu năm.

Tết Chôl Chnăm Thmây đã trở thành không gian giao lưu văn hóa chung

Theo Hòa thượng Danh Lung, Tết Chôl Chnăm Thmây ngày nay không chỉ là của đồng bào Khmer mà đã trở thành không gian giao lưu văn hóa chung, thu hút sự tham gia của nhiều dân tộc như Kinh, Hoa, Chăm… góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, tăng cường gắn kết giữa các dân tộc.

Trong ngày diễn ra lễ tắm Phật và tắm sư, chùa Candaransi có khoảng 1.000 người đến tham dự. Không chỉ người Khmer, nhiều người dân các dân tộc khác cũng đến dâng lễ, tham gia nghi thức và gửi gắm ước nguyện đầu năm, tạo nên không khí vừa trang nghiêm, vừa đậm tính cộng đồng giữa lòng đô thị.

Thạch Thị Tố Trinh (phường Tân Mỹ) cho biết, ba năm gần đây em đều đến chùa đón Tết Chôl Chnăm Thmây. Trước kia khi còn ở Trà Vinh, do bận học nên chưa có dịp tham gia trọn vẹn. “Khi đến chùa dự lễ, mình thấy rất vui, như được trở về quê hương”, Trinh nói.

Theo Trinh, năm nay em đã tự tay kết những vòng hoa mang đến dâng Phật. Những đóa hoa tươi không chỉ làm đẹp không gian lễ mà còn mang ý nghĩa thanh khiết, tượng trưng cho lòng thành kính và ước nguyện về một năm mới an lành, nhiều điều tốt đẹp.

Lê Yến Nhi (phường Bình Thạnh) cho biết lần đầu tham dự lễ tắm Phật của đồng bào Khmer, chị ấn tượng với không khí vừa trang nghiêm, vừa gần gũi. “Dù là người Kinh, tôi vẫn cảm nhận rõ sự thiêng liêng trong từng nghi thức cũng như sự thân thiện, cởi mở của mọi người. Khi tự tay thực hiện nghi lễ, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn”, chị nói.

Theo chị Nhi, trải nghiệm này không chỉ mới mẻ mà còn giúp chị hiểu hơn, thêm trân trọng sự đa dạng văn hóa và sự gắn kết giữa các cộng đồng dân tộc.

Trần Thị Anh Phương (phường Tân Sơn Nhất) cho biết, mỗi dịp tháng 4, chị đều đến chùa đón Tết Chôl Chnăm Thmây, dâng lễ cúng Phật và đặt bát cầu an. Theo chị, việc tham dự lễ không chỉ là dịp cầu nguyện cho gia đình bình an mà còn giúp chị tìm hiểu thêm nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer. “Tôi ấn tượng với không gian chùa, tiếng tụng kinh và nghi thức tắm Phật".

Nhóm bạn Lâm Chí Thành (quê Kiên Giang) hào hứng hoà mình vào không khí năm mới.