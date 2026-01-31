Trên sân King Abdullah Sport City tối 30/1, Cristiano Ronaldo tiếp tục cho thấy vai trò đầu tàu khi ghi bàn mở tỷ số, giúp Al Nassr giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Al Kholood ở vòng 19 Saudi Pro League.

Ronaldo đá chính và thi đấu 79 phút trước khi rời sân nhường chỗ cho Aiman Yahya. Trong quãng thời gian góp mặt, siêu sao người Bồ Đào Nha chạm bóng 25 lần, chuyền chính xác 83%, tung ra 3 cú dứt điểm với 2 lần trúng đích và được Sofascore chấm 7,7 điểm – chỉ thấp hơn Joao Felix.

Tình huống Ronaldo di chuyển thông minh rồi nhận đường kiến tạo "dọn cỗ" của Felix, ghi bàn khai thông thế bế tắc cho Al Nassr - Ảnh: Al Nassr

Khoảnh khắc quyết định đến ở phút 47. Từ pha phối hợp trung lộ mạch lạc, Joao Felix băng xuống đối mặt thủ môn rồi căng ngang để Ronaldo đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Al Nassr.

Bàn thắng này nâng tổng số pha lập công trong sự nghiệp của Ronaldo lên con số 961, đồng thời giúp anh có 17 bàn tại Saudi Pro League mùa này, chỉ kém Ivan Toney đúng một bàn trong cuộc đua Vua phá lưới.

Ronaldo và các đồng đội chỉ còn kém đại kình địch Al Hilal đúng 3 điểm - Ảnh: Al Nassr

Sau pha mở điểm của Ronaldo, Mohamed Simakan và Kingsley Coman lần lượt ghi thêm hai bàn, khép lại chiến thắng toàn diện cho Al Nassr. Kết quả này giúp đội bóng áo vàng vươn lên vị trí thứ hai với 43 điểm, kém đội đầu bảng Al Hilal ba điểm.

Ở vòng tiếp theo, Al Nassr tiếp tục làm khách trên sân Al Riyadh vào ngày 1/2 – cũng là trận đấu cuối cùng của Ronaldo trước khi anh bước sang tuổi 41 vào ngày 5/2.

Ghi bàn

Al Nassr: Ronaldo (47', Simakan (53'), Coman (87', pen)

Thẻ đỏ

Al Kholood: Bahebri (72')

Đội hình xuất phát

Al Kholood: Cozzani; Solan, Gyomber, Camara, Pinas, Sawaan; Bahebri, N’Doram, Buckley, Al Aliwa; Enrique

Al Nassr: Bento; Al Nasser, Simakan, Martinez, Al Ghanam; Coman, Angelo, Al Hassan, Mane; Felix, Ronaldo