Sau 10 vòng toàn thắng ở Saudi Pro League 2025/26, Al Nassr đã nếm trải cú trượt chân đầu tiên, theo cách đầy cay đắng trên sân King Abdullah Sports City. Đội bóng của Ronaldo gục ngã 2-3 trước Al Ahli, trong trận đấu mà Ivan Toney để lại dấu ấn đậm nét.

Ronaldo bất lực trước hàng thủ của Al Ahli - Ảnh: Al Nassr

Ngay phút thứ 7, Toney phá vỡ thế cân bằng bằng cú dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm. Chưa đầy 15 phút sau, cựu tiền đạo Premier League tiếp tục khiến hàng thủ Al Nassr chao đảo với pha băng xuống phá bẫy việt vị, nhân đôi cách biệt cho Al Ahli. Hai bàn thua sớm buộc Al Nassr phải dồn lên tìm bàn gỡ.

Những nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 31, khi thủ môn Al Sanbi mắc sai lầm đáng trách, để cú sút xa không quá nguy hiểm của trung vệ Al Amri đi thẳng vào lưới.

Trước khi hiệp một khép lại, Al Amri tiếp tục tỏa sáng với pha đánh đầu từ tình huống phạt góc, giúp Al Nassr gỡ hòa 2-2 đầy kịch tính.

Cả hai bàn thắng của Al Nassr đều được ghi bởi trung vệ Demiral - Ảnh: Al Nassr

Tuy nhiên, hy vọng ngược dòng nhanh chóng bị dập tắt trong hiệp hai. Phút 55, từ một quả đá phạt, trung vệ Demiral đánh đầu tung lưới Al Nassr, đưa Al Ahli tái lập thế dẫn bàn. Đáng chú ý, người thực hiện đường kiến tạo vẫn là Ivan Toney, hoàn tất một trận đấu gần như hoàn hảo.

Những phút còn lại, các ngôi sao tấn công như Ronaldo, Joao Felix hay Coman đều bất lực trước hàng thủ kín kẽ của Al Ahli. Trận đấu khép lại với hai thẻ đỏ chia đều cho mỗi đội, tô đậm tính căng thẳng của màn so tài.

Thất bại 2-3 khiến Al Nassr dừng lại ở 31 điểm sau 12 vòng, đối diện nguy cơ đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Al Hilal, trong khi cuộc đua vô địch Saudi Pro League trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Bàn thắng

Al Ahli: Toney (7', 20'), Demiral (55')

Al Nassr: Al Amri (31', 44')

Thẻ đỏ

Al Ahli: Majrashi (90+6')

Al Nassr: Boushal (90+9')

Đội hình thi đấu

Al Ahli: Al Sanbi, Majrashi, Demiral, Sulaiman, Al Hawsawi (Yousef 81'), Al Buraikan, Al Johani (Al Muwallad 90'), Atangana, Galeno, Toney, Matheus Goncalves (Al Shamat 77')

Al Nassr: Al Aqidi, Al Ghannam (Bu Washl 46'), Al Amri (Al Hassan 90'), Inigo Martinez, Al Nasser (Yahya 46'), Wesley (Al Khaibari 64'), Brozovic, Angelo (Ghareeb 86'), Coman, Ronaldo, Joao Felix