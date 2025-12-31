Ronaldo được biết đến với một hình ảnh trên sân cỏ: tham vọng cao, quyết tâm lớn, có phần cao ngạo và ích kỷ.

Tuy nhiên, theo tiết lộ mới đây của ‘lão tướng’ Luka Modric trong cuộc trò chuyện với Corriere, tính cách Ronaldo ngoài đời khác hẳn, nhân được đề nghị đánh giá giữa tiền đạo người Bồ và Messi, ai hơn ai?

Theo Luka Modric, Ronaldo có một trái tim nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Anh là một người đàn ông giản dị và bình thường. Ảnh: Globe Soccer

“Đó là câu hỏi tôi không thích. Messi và Ronaldo đã đánh dấu cả một kỷ nguyên bóng đá. Tôi gắn bó với Ronaldo hơn, do là đồng đội với anh ấy tại Real Madrid.

Tôi đảm bảo với bạn rằng, Ronaldo không chỉ là một cầu thủ vĩ đại, anh ấy còn là một con người tuyệt vời.

Mọi người không không biết điều này, nhưng Ronaldo có một trái tim nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Và anh ấy là một người đàn ông giản dị, bình thường.

Với Messi, tôi không biết rõ anh ấy ở góc độ một người đàn ông. Nhưng không nghi ngờ gì, Messi cũng rất phi thường. Còn với tư cách một cầu thủ, anh ấy thật xuất sắc”.

Ronaldo từng bật khóc trong phòng thay đồ Real Madrid khi ăn mắng của Mourinho. Ảnh: Madrid Universal

Bên cạnh đó, Modric, người rời Real Madrid vào hè vừa qua, hiện đang chơi cho AC Milan, kể thêm chuyện Ronaldo từng bật khóc trong phòng thay đồ Bernabeu, khi nhắc đến HLV ‘khắc nghiệt’ nhất mà bản thân từng làm việc cùng:

“Mourinho là người khắt khe nhất. Tôi đã từng chứng kiến ông ấy khiến Ronaldo bật khóc trong phòng thay đồ, vì bị mắng do không chạy theo một hậu vệ đối phương.

Ông ấy rất thẳng thắn và trung thực với cầu thủ, đối xử với Sergio Ramos và tân binh đều như nhau. Nếu cần trao đổi điều gì, ông ấy sẽ nói thẳng.

Nếu không có Mourinho, tôi sẽ không bao giờ đến được Real Madrid. Thật tiếc là chỉ được làm việc với ông trong một mùa giải”.