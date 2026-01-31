Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 21

31/01  

03:00

Espanyol 1-2 Alaves

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 18

31/01  
02:30

Cologne 1-0 Wolfsburg

TV 360

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 23

31/01  
02:45

Lazio 3-2 Genoa

ON FOOTBALL

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 20

31/01  
02:45

Lens 1-0 Le Havre

ON SPORTS NEWS

VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 21

31/01  
02:00

NAC Breda 2-2 Twente

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 20

31/01  
03:45

Guimaraes Vitoria 1-0 Moreirense 

31/12  
02:45

LaLouviere 1-1 KAA Gent

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 30

31/01  
03:00

 Bristol City 0-5 Derby 

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 15

30/01  
13:00

Wellington Phoenix 2-2 Melbourne City

30/01 
 15:35

 Adelaide Utd 1-1 Macarthur

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 19

30/01  
20:50

Al Taawoun 1-0 Al Okhdood

30/01  
22:50

 NEOM 3-0 Damac

31/01  
00:30

 Al Kholood 0-3 Al Nassr 