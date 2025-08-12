Georgina tiết lộ tin vui qua bài đăng trên Instagram cá nhân, với hình ảnh chiếc nhẫn đính hôn nạm kim cương khổng lồ.

Cặp đôi siêu sao đã ở bên nhau được 9 năm, nhưng trước đó Ronaldo vẫn ngần ngại chưa ngỏ lời cầu hôn.

Georgina khoe chiếc nhẫn Ronaldo cầu hôn - Ảnh: SunSport

Cựu người mẫu Tây Ban Nha chú thích cho bức ảnh chụp bàn tay, với chiếc nhẫn cầu hôn trên ngón áp út, đặt lên trên bàn tay CR7: "Đồng ý chứ. Tong cuộc sống này và suốt cuộc đời tôi".

Hồi cuối năm ngoái, khi tham dự lễ trao giải Globe Soccer Awards ở Dubai, Ronaldo đã khiến mọi người bàn tán xôn xao với lời phát biểu:

"Thật vinh dự khi giành được danh hiệu này. Con trai cả của tôi cũng có mặt ở đây, vợ tôi Georgina cũng có mặt."

Chia sẻ lý do tại sao chưa kết hôn với bạn gái kém mình 9 tuổi trong cuộc phỏng vấn trước đây, Ronaldo bày tỏ:

"Tôi luôn nói với Georgina 'sẽ đến lúc chúng ta tìm được tiếng nói chung'. Giống như mọi thứ trong cuộc sống của chúng tôi và cô ấy hiểu tôi đang nói về điều gì.

Có thể là một năm, sáu tháng hoặc có thể chỉ một tháng. Tôi chắc chắn 1000 phần trăm rằng điều đó sẽ xảy ra..."

Ronaldo và Georgina có hai con gái, Alana (7 tuổi) và Bella (3 tuổi). Hiện cô cũng nuôi 3 người con khác của tiền đạo người Bồ Đào Nha là Cristiano Jr (15 tuổi), Mateo (8 tuổi) và Eva Maria (8 tuổi).