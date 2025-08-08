Al Nassr đang đi đúng hướng trong giai đoạn chuẩn bị cho Siêu cúp Saudi Arabia gặp Al Ittihad.

Lần này, nạn nhân là Rio Ave. Đội bóng Bồ Đào Nha gục ngã 0-4 trước Cristiano Ronaldo và các đồng đội.

Ronaldo có trận đấu xuất sắc với hat-trick. Ảnh: Al Nassr

Al Nassr hoàn toàn áp đảo, liên tiếp tạo ra các đường tấn công nguy hiểm về phía khung thành Rio Ave, và Simakan là người mở tỷ số sau một pha tranh chấp thành công của Joao Felix.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Ronaldo nhân đôi cách biệt với pha làm bàn khó tin.

CR7 lùi về tham gia phối hợp rồi dâng lên nhận đường chuyền từ cánh phải, bật tường với Joao Felix trước khi di chuyển vào vòng cấm dứt điểm một chạm tung nóc lưới Rio Ave.

Bàn thắng khiến tất cả phải ngạc nhiên. Ronaldo và Joao Felix cho thấy sự ăn ý, phối hợp mà hầu như không cần quan sát.

Đây mới là lần thứ 2 Joao Felix thi đấu cho Al Nassr. Sự ăn ý giữa anh và Cristiano hứa hẹn tạo bước tiến quan trọng cho đội dưới sự dẫn dắt của tân HLV Jorge Jesus.

Tình huống Ronaldo ghi bàn, Joao Felix kiến tạo. Nguồn: Al Nassr

Ronaldo, vẫn bản năng săn bàn mãnh liệt như thường lệ, tiếp tục bùng nổ với 2 bàn thắng khác trong hiệp 2 – trong đó có pha bật nhảy đánh đầu rất đẹp mắt.

Không chỉ là cú hat-trick, Ronaldo còn để lại ấn tượng đẹp trong tình huống một CĐV cuồng nhiệt lao vào sân.

Trong lúc ăn mừng bàn thắng, đồng đội ngăn khán giả quá khích này tiếp cận Ronaldo. Tuy vậy, anh dành cái ôm cho CĐV và cùng nhau chụp selfie.

Al Nassr còn trận giao hữu khác trong chuyến du đấu châu Âu, gặp Almeria tại Tây Ban Nha.

Sau đó, Ronaldo và các đồng đội sẽ bước vào trận tranh Siêu cúp Saudi Arabia với Al Ittihad tại Hong Kong, ngày 19/8.

Khoảnh khắc cảm xúc của Ronaldo với CĐV. Nguồn: AS